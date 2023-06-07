打不死的黃牛1／台灣「打牛條款」上路　各國法規、制度不一

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去（2022）年下半年起，疫情緩解後，演唱會大爆發，熱門場次不但門票秒殺，還爆出天價黃牛票，今年3月韓國女團BLACKPINK來台開唱，一張原價8800元的門票，被哄抬到40萬天價，許多黃牛在臉書讓票社團囂張秀出大把秒殺門票、漫天喊價、收取高額代購費等，法令卻難以嚇阻。
消基會副董事長、律師徐則鈺接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，過去只能仰賴《社會秩序維護法》第64條，針對「非供自用」購買遊樂票券而轉售圖利者，處3日以下拘留或最高新台幣1萬8千元罰鍰，對於獲得高價利潤的黃牛來說，罰金顯得不痛不癢，且法規僅能罰有購買行為並售出者，執法上，很多黃牛聲稱是被送票、只是把賣票資訊PO出，還未成交，就不會違法。
因此5年來，只有36案依《社維法》移送，僅18案開罰。針對掃票行為涉及的「妨害電腦使用罪」，5年僅2案被移送，1案開罰。
粉絲組織、屠牛小分隊成員陳小姐說，隨著科技興起，黃牛與工程師勾結，利用大量人頭帳號，輔以搶票程式，加快手動的速度，在短時間內搶下大量票券，但因為沒有攻擊售票系統，就不會違反「妨害電腦使用罪 」，頂多因為使用帳號資料不實成立偽造文書罪，可是若黃牛使用的是真實人頭帳戶，就無法可罰，即使有些售票系統會偵測到異常、鎖帳號，黃牛仍能以傳統的人海戰術應對，包下網咖、僱用工讀生搶票。
文化部修文創法 增訂黃牛條款
疫後黃牛猖獗，在民意支持下，文化部今年4月提出《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，增訂第10條之1，重懲黃牛，在5月12日立法院會完成三讀、6月2日正式實施。
新修法定義黃牛為「將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者」，及「以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者」。前者按票券張數，處票面金額或定價的10倍至50倍罰鍰，轉售票券所支付的手續費、郵寄費等費用，均應納入販售金額計算，超過1元也要罰；後者則處3年以下有期徒刑，或科或併科新台幣300萬元以下罰金。
三讀通過附帶決議，要求文化部3個月內針對大型展演活動實名制與二手票券交易平台，提出具體輔導獎勵措施規劃。新修正條款也納入檢舉獎金法源，文化部已建立檢舉專區，民眾實名檢舉，涉及販售的行政罰案件，檢舉獎金以裁處罰鍰20%核發獎金，最高以10萬元為上限；涉及掃票的刑事罰案件，將於案件移送後核發10萬元獎金。
對於新修法，民進黨立委范雲表示，有明定黃牛罰則和檢舉機制，並解決過去「黃牛沒有成交就罰不到」的問題，未來無論是否交易成功，在網路PO出黃牛票資訊都要受罰。國民黨立委萬美玲則是在初審時，建議將涉及掃票的刑度提高到5年，她擔憂，新法的罰責恐不足以有效嚇阻黃牛，且對於黃牛的各種樣態，像是綁物出售、要求買方拍清涼照、以票換票等，也未能明確規範，仍待文化部在相關子法處理。
時代力量黨立委王婉諭則認為，以轉售後的金額作為罰鍰基準，比起原票面價格，更能嚇阻高額轉售的不法獲利，另外，也希望在必要時，要求業者採取實名制，但遺憾皆未能入法。
擁有10幾名員工的黃牛威利表示，新法通過後，合作搶票程式的工程師提出想休息、觀望，他自己也怕會受罰，因此決定放棄台灣市場，專攻海外演唱會，但國外有很多同業，正覬覦台灣這塊大餅，等著進軍台灣市場，畢竟台灣法律管不到境外，「因此黃牛不會杜絕，只是以後得跟海外黃牛買！」
各國法規對黃牛管制不一
其實，各國對黃牛票處理方式不盡相同，有些國家完全不干預，尊重自由市場機制，有些國家則採重罰。
對於熱門票券非供自用轉售圖利的行為，法國認定屬刑事犯罪而於《刑事法》規範；南韓認定屬輕微犯罪而於《輕微犯罪法》明定相關罰則；美國僅部分州、英國（蘇格蘭、英格蘭及威爾斯地區）認定屬違反公共秩序的輕罪，而於各州（地區）治安法規中各自規範。罰則規定方面，多數處罰鍰，僅法國採罰金刑，南韓則處以輕微罰金或輕罪拘役。
澳洲則是規定，供應商以不當技巧誘使消費者購買黃牛票，最高罰100萬澳幣（約新台幣2000萬），某些州和地區甚至會面臨額外罰款和監禁；日本2019年施行《禁止票券不當轉賣法》，任何人不得不當轉賣票券，以及任何人不得基於不當轉賣目的而受讓票券，違法處1年以下有期徒刑、科或併科100萬日圓以下罰金，是規定較嚴的兩個國家。
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