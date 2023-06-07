打不死的黃牛2／揭密商業模式！大小黃牛各有方法　市場跨國經營

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30多歲的黃牛大戶威利8年前被朋友帶入行，目前正規團隊約12人，甚至有駐地英國的員工，分別管理買票網路帳號、回覆顧客訊息、郵寄或面交票券等，團隊還會分析每場演唱會狀況，擬定搶票或囤票策略。
威利說，自己的票源有4到6成來自「內部票」，也就是主辦、協辦單位的員購票、贊助商、媒體的公關票等，剩下就是請合作的工程師，利用搶票程式刷票，但是他們不會破壞售票系統，也不會把票全掃光，只是加快購票的流程而已。
在修法前，威利的業務範圍就橫跨亞洲、歐美地區，這幾年漸漸將重心移往海外，減少台灣演唱會的比重，海外演唱會就是靠駐地員工或機動員工協助，有時熱門的場次，也會親自飛到海外支援，協助領票、給票等，或是跟各國同業相互調票、支援。
他透露，近期賺最多的一場是泰勒絲的美國演唱會，獲利約台幣2000多萬元，台灣則是BLACKPINK演唱會，原價8800元的門票，被他以1萬3000元到9萬元不等的價格賣出，其他在台灣經手的10幾個場次，大場營收上百萬起跳，小場也有10萬以上收入。
黃牛個體戶瞄準精準客群、只賣好位置
同樣30多歲的小恩原本是AKB48粉絲，當年因為搶不到票，就跟黃牛買，其他朋友看到他有票，就託他買，並給一些代購費，於是，他就從身邊朋友開始賣，慢慢入行，後來跟幾個固定的大黃牛買久了，就會得到優惠價格。
因為是1人作業，小恩的客群定位相當精準，專攻第一排、最好的位置，這樣的票才容易炒高價錢，或是接顧客請託代購的訂單。他說，自己很少對外PO販售資訊，客源幾乎都是熟客相互介紹，會私訊請他代購或開團，且顧客大多來自海外，例如日本傑尼斯團體Hey! Say! JUMP之前來台開演唱會，很多日本粉絲想來看，但不太會用台灣的系統跟介面，就會報價、請他找票，那一場也是他賺最多的一次，200多張票，每張票價從1萬3000元至7萬元不等，共獲利300多萬元。
怎麼看黃牛條款：有需求才有供給
《文創法》黃牛條款正式上路，擔心被罰嗎？小恩自認沒影響，過去就沒被《社維法》罰過了，一直都是客人有需求才找上他，並非他主動去張貼售票訊息，而且他的顧客大多是外國人，也不會去檢舉。
小恩說，自己的客人裡有警方、律師、司法人員，都不太想管黃牛，因為認定困難，抓黃牛只是增加業務量跟困擾，「感覺訂定這個法只是因為選舉到了，要做政績而已」，與其抓你情我願、價格公開透明的黃牛，不如去抓收錢不給票的詐騙。
威利則說，歐美國家大多對黃牛行為沒有管制，放任自由市場交易，甚至連售票系統的票價都像機票一樣是浮動的，歐美人也很習慣這樣的資本運作，與其留在台灣冒險，不如去海外賺合法的錢，他稱自己賣美國的演唱會票券，甚至有繳稅。「歐美消費力還比較高，法國BLACKPINK演唱會原價就4萬6000元了，我在台灣賣4萬6000元就被罵，歐美人隨便都花10幾20萬元買票。」
「立法只是一個過渡期，講白了，當演唱會主辦無利可圖的時候，就不想辦，法修得太硬，短時間內台灣的演唱會將沒落！」威利對於嚴刑峻法樂觀其成，認為這只是過程，之後會像國外一樣，比照色情產業、賭場等納管，走向「黃牛合法化」，建立明確的制度，加以管制，「我當黃牛、繳稅也沒問題啊，資本市場有錢賺、政府有稅收、人民也買得到票！」
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