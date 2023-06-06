打不死的黃牛3／演唱會「內部票」機制曝　法規上路黃牛變相求生

我是廣告 請繼續往下閱讀
《文創法》規定，以超過票面金額或定價販售藝文票券者，處票面金額或定價的10倍至50倍罰鍰，加1元也要罰；涉及以掃票機器人、外掛程式或其他不正行為搶票者，則處以3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。
有黃牛業者已經在臉書讓票社團聲明，因應修法，未來採綁物售票形式，改售珍藏藝術品，原價讓出韓星太妍演唱會門票，或是購買3張塗鴉，贈送2800元演唱會門票等；還有黃牛業者聲明只賣熟客、熟客介紹，或不再賣票，只接受事前代購；以及有更多以物換票、以票換票、貼文寫原價讓票卻私下加價的狀況。但也有大型黃牛業者宣布，不再提供台灣地區票務業務，轉戰販售國外演唱會門票，若民眾有需要，可引薦香港、新加坡、中國團隊代刷台灣票券。
對此，文化部回應，藝文表演票券只要涉及加價轉售，包含綁物出售、以票換票、以物換票、要求特殊行為交換等，只要有獲利都是黃牛行為，同時，加價轉售定義包含上架，因此即使沒有成交也會開罰，對於以清涼照換票、要求穿內衣開合跳換票等要求猥褻行為，更可能再涉及刑法等其他法律。
由粉絲組成的屠牛小分隊表示，「類黃牛」行為究竟可否開罰，法條中無特別說明，有待行政及司法機關認定，希望這次針對藝文表演票券所增修的屠牛條款，能作為遏止黃牛亂象的先鋒，盼各產業跟進，現況仍有體育賽事票券、醫療、購物等其他領域的黃牛問題，亦亟需政府正視與處理，希望政府能制定專法，充分管理各式黃牛行為。
KKTIX售票系統總經理林怡君接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，新修法基本上夠完善了，針對演唱會黃牛，報案有法令可遵循、並訂定罪責，是很大突破，期待之後實際執行狀況。
二手票券平台踢爆：文化部還沒準備好
立法院三讀通過《文創法》新增黃牛條款，並通過附帶決議，要求文化部於3個月內針對二手票券交易平台，提出具體輔導獎勵措施規劃。
二手票平台「愛GO票」與「go票亮」都是台灣業者，提供安全轉讓票機制，等買家看完演唱會後，才會撥款給賣家，若票券無效或者沒有收到門票，保障100%全額退款，以防範詐騙。
修法後，「愛GO票」推出綁定「數位藝術品」賣演唱會門票，並稱有致電文化部，「關於綁售沒有說不行，法條也沒有這方面的規範」，但文化部回應，沒有接過類似諮詢電話，綁物售票就是黃牛行為。
「go票亮」董事長林敬祥接受《NOWnews今日新聞》採訪時透露，修法前不限制轉讓方定價，向其收取15%手續費，日前有文化部人員前來拜訪，希望平台配合政府原價轉讓政策，他預計改由承接方負擔15%至20%的手續費，以維持平台營運，但這樣的調整是否可行、是否會被認定為「加價轉售」，連該人員都說不確定，請他函文由文化部定奪、說明，顯見修法無配套。
當主辦就是黃牛怎麼罰？
針對新修法是否能杜絕黃牛？一名台灣演唱會業者表示不看好，當業者本身就是黃牛、粉絲與黃牛合作等，這個現象就無法遏止，一年會有10幾個韓團演唱會外包，在找主辦方時，會要求夯團、小團全包，主辦方為了不虧錢，只好找黃牛合作、把夯團的票價炒高，去補貼票房差的演唱會；另外，當主辦方祭出「答對題目才能購票」的方式，黃牛會以贈票方式，請粉絲幫忙作答，也曾傳出有主辦方洩題給黃牛等狀況。
入行8年的黃牛威利表示，小型的主辦業者或大陸主辦方比較會直接跟黃牛合作，其他都是內部票流出，如唱片公司、合作廠商、演唱會內部員工，售出員購票，或是贊助商、媒體售出公關票給黃牛，自己手中約有4到6成票券，來自這種「內部票」。
威利說，台灣大多主辦方不會直接給黃牛票券，但提供員購票、公關票，就有機會流到自由市場，疫情後，發現大家「餓太久」，開出來的內部票成本也變高，黃牛當然只能再墊高價格賣，以BLACKPINK演唱會為例，他即以單張1萬到1萬5000元的成本購入。台灣演唱會業者表示，熱門演唱會的員購票、公關票，考量成本，會控制在10%以內，其實數量不多。
威利分享，贊助商找到窗口把票賣給黃牛，就能回收資金，等於打免費廣告，「國外都是這樣玩得，只是台灣都在檯面下進行」，像大陸、香港的演唱會，會有保險公司贊助，就會直接廣告買儲蓄險、保單送票，大家一看演唱會贊助商，就知道票在誰手上，主辦單位也會先留票給黃牛賣，剩下再開放到官方售票平台，「香港的演唱會甚至曾直接公布蓋票8成，剩2成給粉絲在網路上搶！」
《文創法》黃牛條款2日生效，文化部同步開通檢舉專區，邀請全民共同擊退黃牛，呼籲民眾檢舉時需提供取得加價轉售藝文表演票券資訊的管道、藝文表演票券資訊（時間、地點、場次、座位號）、交易相關資訊（販售者的銀行帳戶、匯款紀錄）或黃牛以虛偽資料或不正方式購買票券的歷程紀錄（使用掃票程式購票的LOG）等。