劉冠廷合體鄭秀文拍片！密切聯繫金牌監製「反攻南韓」當歐巴
金獎演員劉冠廷今（6）日出席雞精品牌代言活動，提到先前與香港天后鄭秀文合拍短片一事，他直呼很欣賞對方的敬業態度，但擔心打擾鄭秀文不敢交換聯繫方式。「金牌監製」金亨駿曾透露，與劉冠廷密切聯繫赴南韓發展計劃，劉冠廷謙虛回應：「期待有機會合作！」
記者黃雅琪/台北報導
劉冠廷曾演出多部電影《消失的情人節》、《無聲》、《同學麥娜絲》、《詭扯》產量極高，台灣觀眾時時刻刻都能看見劉冠廷的作品露出，因而有「冠廷宇宙」一說；經常熬夜拍戲，連續好多天只睡幾個小時的劉冠廷，代言雞精品牌直呼：「要隨時精神飽滿應付突發事件，很考驗演員的體力跟精神。」這時候他都會喝雞精補充能量。
今年還沒有推出新作品的劉冠廷笑說：「對，我現在失業！」難得空閒下來他也非常享受生活，學習放慢步調重新審視自我：「每個人都有自己的花期，我的花期可能已經開過了。」話雖如此，其實劉冠廷前陣子才與香港天后鄭秀文合拍短片，他很敬佩鄭秀文的專業工作態度：「我很怕打擾她，因為她一來就馬不停蹄開始工作。」他靦腆表示不敢與鄭秀文互換聯繫方式，害怕打擾對方。
韓國3大影展得主金亨駿，先前出席台、韓合作電影《天堂計畫》記者會，特別提到欣賞劉冠廷演技表現，也透露雙方持續聯繫中，並討論到赴南韓發展的相關計劃；深受南韓「金牌監製」金亨駿認可的劉冠廷表示：「他們影視產業一直走得很前面，期待有機會合作！」