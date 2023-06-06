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國民黨台中市黨部將收歸市有　盧秀燕：依法處理

▲行政院黨產會認定國民黨台中市黨部的土地及建物是不當黨產，應收歸市有，台中市長盧秀燕表示將依法處理。（圖／台中市黨部提供，2023.06.06）
▲行政院黨產會認定國民黨台中市黨部的土地及建物是不當黨產，應收歸市有，台中市長盧秀燕表示將依法處理。（圖／台中市黨部提供，2023.06.06）

記者顏幸如／台中報導

行政院黨產會今認定國民黨台中市黨部的土地及建物是不當黨產，應收歸市有。台中市長盧秀燕被問及此事時，表示將依法處理；市黨部主委顏文正指出，時空背景不同後被解讀為「不當取得」，他感到很震驚，會找律師研究並向行政院黨產會再申訴爭取權益；民進黨市議員則認為是遲來的正義，未來應做公益使用。。

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行政院黨產會調查，戰後國民黨來台後，「佔用」市有財產台中市役所舊廳舍，做為台中市黨部及民眾服務社長達36年。之後台中市政府促請國民黨搬離台中市役所舊廳舍，國民黨遂於1985年間，要求市府以「搬遷補償費」名義編列3500萬元，補助市黨部新建辦公處所，並以低價向市府購買西屯「市有機關用地」，即位於精明一街商圈旁、大隆路上的台中市黨部現址。

該處黨部土地及建物初估市值超過一億元。黨產會認定當年土地、建物是拿台中市政府3500萬元公帑購入及興建、登記於國民黨名下，係政黨以悖於民主、法治方式不當取得的財產，應移轉台中市政府所有。市長盧秀燕今（6）日中午得知黨產會的決定後，表示一切「依法處理」。

▲位於大隆路、鄰近精明一街旁圈的國民黨台中市黨部，土地及建物市值至少上億元。（圖／google街景圖，2023.06.06）
▲位於大隆路、鄰近精明一街旁圈的國民黨台中市黨部，土地及建物市值至少上億元。（圖／google街景圖，2023.06.06）
台中市新聞局長鄭照新指出，市府目前是從媒體得知消息，正式公文跟具體細節及相關業管單位，等收到正式通知後，由相關局處研議如何妥善處理。

國民黨台中市黨部主委顏文正指出，當年國民黨來台有時空背景，如今相關資料已被黨產會拿走，自己初步了解，當時是台中市府主動編搬遷補償費讓黨部搬遷，預算也是議會通過，過程沒有不法，如今被說成是「不當取得的財產」，他感到遺憾，將找律師研究提出申訴、爭取權益。

國民黨市議會黨團書記長黃馨慧表示，黨部若是確定是不當取得的財產，該還就要還；若有爭議就提起行政訴訟。國民黨市議員李中則批評太沒道理。

市議會民進黨團幹事長蔡耀頡認為，黨產會對黨產跟黨部來源有一定程序的了解，既已決議回歸市有，建議朝公益性質讓市民使用，直接讓市民感受轉型正義。市議員陳淑華表示，國民黨台中市市黨部來源不公不義，當年為黨國體制所取得之土地，市民及地主申訴、提告無門，黨懲會的處分雖然遲來逾30年，公義終究還是彰顯！

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