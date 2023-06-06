《暗黑破壞神4》正式上市！「專家模式」首位100級玩家出爐：超猛
《暗黑破壞神 4》（Diablo IV）今（6）日正式上市，許多期待已久的玩家都已進入遊戲享受「被虐」的快感，然而在《暗黑破壞神 4》豪華版、終極版玩家上週五（6/2）率先開跑後，海外實況主「Rob2628」成為世界首位在「正常世界」難度下達到100級的玩家，而昨（5）日晚間，前《星海爭霸 2》、《DotA》職業玩家「cArn_」，更完成全球首位「專家模式（Hardcore）」100 級的壯舉，並獲得暴雪官方認證。
記者張志浩/綜合報導
無論是「Rob2628」或是「cArn_」，兩人使用的都是「旋風斬野蠻人」，在《暗黑破壞神 4》中，「專家模式」代表的是「角色一旦死亡便永久消失」，一切將重頭來過，而「cArn_」在暴雪舉辦的「Mark Your Mark」專家模式衝等競賽中，僅花5天左右就衝到100級的目標，《暗黑破壞神》官方也證實該紀錄，並祝賀他達成這項成就。
相較於專家模式，沒有永久死亡制度的普通模式相對較輕鬆一點，「Rob2628」花費了54小時將角色提升到100級後，陸續也有多名玩家跟上，專家模式截至目前為止，僅有5名玩家完成100集的創舉，目前最接近100級的，也是玩野蠻人職業的實況主「Ben」。
事實上，暴雪舉辦的專家模式衝等競賽，從搶先體驗起至9月1日期間，會獎勵達成專家模式100級角色的玩家，可將自己的 ID 刻印在「莉莉絲雕像」上，直到滿1000位玩家達成，暴雪也設立全球玩家在普通模式和專家模式的等級進度網站，供玩家參考這些「練等魔人」的進度。