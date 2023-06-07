打不死的黃牛4／「實名制」未納入修法　售票業者無奈曝難處

我是廣告 請繼續往下閱讀
《文創法》增訂黃牛條款，但「實名制購票」仍未納入法條及立法說明中，僅以附帶決議通過「以獎勵、補助或行政協助等措施鼓勵業者實施實名制」，實際效果如何仍有待後續追蹤。
屠牛小分隊代表賀仲薇曾在公聽會指出，三階段票券實名制能讓記名票券的購票者等於入場者，提高票券轉讓難度，降低黃牛搶票動機；票券經多次多手轉賣，難以認定是否加價成為黃牛票，實名制可以避免認定困難；國內已有豐富的實施經驗，如大港開唱、魚丁糸演唱會。
但啟動實名制應有配套，目前業者為防範黃牛票賣不出去，在最後一刻退票，造成鉅額損失，規定購票3天內要退票，但演唱會往往在半年、1年前售票，消費者若臨時有事，無法退票、轉賣，建議放寬退票規範，改採定型化契約4A方案，依照演唱會時間遠近，按比例退票。
現行購票系統幾乎都採實名制，甚至要綁定手機、臉書等，麻煩的其實是入場實名制，要耗費時間、驗票人力成本等，且並非每一場演唱會都很熱門，票房不好的演唱會也要用實名制，只是白白增加成本，強制入法令業者卻步。
KKTIX售票系統總經理林怡君接受《NOWnews今日新聞》採訪時說，小巨蛋萬人等級演唱會，入場時間約1小時，若加入人工實名制查驗，會拉長到2至3小時，引起粉絲抱怨，若以機器掃身分證進場，雖會加快進場速度，但一台機器好幾萬，台北小巨蛋至少得設置20台以上，所費不貲；且執行實名制還是會有黃牛，甚至可能以代填個資搶票程序複雜為由，再加收一筆費用。
高雄流行音樂中心代理執行長丁度嵐說，售票系統跟門口驗票系統是不同公司執行，個資都在售票系統，沒辦法給到門口驗票方，導致工讀生驗票時，會有認定不同的問題，有些人沒帶身分證，究竟能否改以健保卡、學生證認證，大家想法不同。
一名不願具名的演唱會業者坦言，一場5000人規模的活動，需近百人驗票，一小時就得增加約2萬元成本，且驗票的人都是工讀生，不會很認真看，遇到證件照跟本人不一樣，引起爭議時，還是會放人入場，雖然討厭實名制，但有時為了滿足粉絲要求，還是會做。
對於放寬退票規範，林怡君說，4A方案規定演出前3天都能退票，系統收到票券已經是演出後了，主辦單位在活動過後才有辦法確定收入狀況，風險太大，曾發生過演出結束後才收到一大堆退票，讓原本獲利上百萬的票房，瞬間虧損，才沒有業者使用，且退票機制越寬鬆，黃牛能處理的空間就越大；希望政府鼓勵業者實施實名制，也能給予配套，與消保單位聯繫，才不會發生退票期限過了，消費者還要提申訴、消保官不明察的事件。
日韓這樣做：3階段實名制、抽選制、臉部辨識
日韓演唱會實名制受人推崇，韓國採「購票、取票到入場」3階段的實名制，購票需本名、身分證號碼、本人電話號碼認證；演唱會現場取票、核對後才能入場；入場時工作人員除了檢視票券外，有可能要求再次出示證件，但仍有粉絲會找第三方資源幫忙更改票上個資。
日本採全場統一票價，進行「抽選制」並限制張數，必須加入FANCLUB才有資格參加抽選，抽中的粉絲會收到一個印上本人名字的QR Code，且能於期限內轉名一次，演唱會當天需要出示QR code和身份證明文件。有取消需求者，僅能透過官方讓票平台將門票轉讓他人，使票券轉讓的價格受到限制。
從粉絲轉黃牛的業者小恩說，日本抽選制得對名字、雙證件進場，看似嚴格，但仍買得到黃牛票，只是價錢變高而已，像他最近想去看乃木坂46演唱會，就是跟當地業者買黃牛票、借證件入場。憑手機顯示QRcode入場，黃牛也以出租、出借含有QRCode的手機破解。
而日本為了打擊黃牛，還導入「臉部辨識」技術，歌手宇多田光演唱會門票，需要先從專輯中獲取門票的抽選名額，抽選成功後，購買者還要向官方提供照片，以錄入系統做「臉部識別」時使用。男團Arashi也曾要求抽選者上傳自己多角度的照片，並在演唱會現場以機器進行確認，能有效遏止黃牛、減少人力確認身分的繁瑣程序。
林怡君表示，日本藝人來台演唱會就辦過抽選制，粉絲可以接受；至於「臉部辨識」除了建置成本高，就怕粉絲有個資疑慮，不願意將照片錄入系統，也難以普及。
對此，文化部表示，正積極推動藝文表演票券實名制，除了與主辦單位協調，促成THE BOYZ、太妍、(G)I-DLE等演唱會實施實名制外，未來將優先請國內流行音樂展演活動5大場館，如台北小巨蛋、高雄巨蛋等，協調場館及主辦單位於熱門場次實施實名制。
不過，文化部也強調，並非所有演唱會都需要實名制，但如果有發生干擾市場秩序的問題，文化部也建議場館可研議於申請審查作業時，納入市場秩序評估指標的可能性。
更多「黃牛票條款上路」相關新聞。