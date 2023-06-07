打不死的黃牛5／法規太嚴恐助長詐騙　學者籲：應訂黃牛專法

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韓國女團「BLACKPINK」3月來台開演唱會，除了黃牛猖獗外，還傳出多起假賣票（代購）真詐騙事件，許多粉絲花了上萬元，到現場卻拿不到票，一名嫌犯甚至詐得200多萬元。
林敬祥指出，近年售票業者為防堵黃牛拿到票兜售，規定開演前5至10天才能取票，又為了防止黃牛倒票，規定購票後3天內才能退票，但演唱會大多提早半年以上售票，反讓詐騙有利可圖，不是一票多賣，就是憑購票證明、盜圖誆騙，要求買家先匯款，最後失聯。為防止詐騙、提供安全轉讓票機制，二手票券平台應運而生，等買家看完演唱會後，才會撥款給賣家，若票券無效或者沒有收到門票，保障100%全額退款。
林敬祥說，文化部刪除草案明定「轉售得有10%以內合理費用」，規定只要賣得比票券面額金額高，就算觸法，因此在台灣平台上架的票券，都得依規定原價讓票，黃牛就會退出規範較嚴的交易平台，消費者在合法平台上買不到票，則會轉往臉書、國外二手票券平台等，無把關機制或不受台灣法令規範的平台購買，消費者可能面臨投訴無門、增加被詐騙機會。
他認為，提前取票、延長退票時間，就不會有轉讓問題，但主辦單位恐怕不會同意；或許可以全面推行數位票券，將門票綁定手機門號，購票、取票、入場都會變成實名制，黃牛不太可能辦多支手機，就無法大量搶票，也可以避免偽造票券與一票多賣的狀況，並減少入場時的查驗人力。
專家：黃牛條款有比沒有好 先上路再說
《文化創意產業發展法》新增黃牛條款，將藝文表演票券以超過票面金額或定價販售者，按票券張數，處票面金額或定價的10倍至50倍罰鍰；以虛偽資料或其他不正方式，利用電腦或其他相關設備購買藝文表演票券，取得訂票或取票憑證者，處3年以下有期徒刑，或科或併科300萬元以下罰金。
修法通過後，黃牛業者紛紛宣稱綁物售票、買物送票、以票換票、售票前委託代搶等不犯法，還有黃牛退出台灣市場，願意引薦香港、新加坡、中國團隊代刷台灣票券。
雖然文化部表明，藝文表演票券只要涉及加價轉售，各類樣態都會罰，只要有刊登相關訊息，不須成交也罰得到，但消基會副董事長、律師徐則鈺表示，現行法令內容不夠明確，綁物售票（把票價灌到商品上）、買東西送票、以虛擬道具換票等，該如何認定價值？黃牛在臉書刊登訊息，但臉書沒有實名制，該如何找到人並開罰？這些都是執行上可能會遇到的問題。
徐則鈺說，若黃牛被處以行政罰的罰鍰，不服可以提訴願、行政訴訟，涉及刑法的不正方式，也有模糊地帶，都要留待實務見解來認定，可透過法院判決解釋，或是文化部以函示方式處理；而台灣法令，確實管不到國外違法行為，只適用台灣演唱會，若在國外網站刊登黃牛訊息、要求匯款到國外帳戶、黃牛人在國外等，的確抓不到。
但他還是樂見立法總比沒有好，目前的罰則也剛剛好，就先上路試試看，遇到執行面困難，再來研議修法即可，但建議把《社會秩序維護法》修得更細膩，畢竟主管機關是警政署，警察才有權利跟能力執行取締黃牛工作，能規範的產業也比《文創法》多，修法方向建議對意圖轉售營利、上架行為，加以取締處罰，且不僅限於遊樂、運輸票券，近期黃牛甚至涉及醫院代掛號等。
學者建議設立專法 處理不同層次的黃牛行為
現行黃牛行為，《文創法》處理藝文票券、《鐵路法》處理交通票、衛生紙之亂用《公平法》、醫院代掛號可修《醫事法》。林詠能說，應該針對所有黃牛行為，加以訂定黃牛專法，來根據不同型態的黃牛、影響公眾利益程度，予以分級，在符合比例原則之下，給予不同的懲罰，像鐵路黃牛會壟斷公共運輸服務，對公眾利益影響大，藝文票券屬商業性質，懲處就不該比鐵路黃牛重。
林詠能認為，相信《文創法》對於藝文票券黃牛，有一定的遏止效果，但應該把法令重點放在因應科技出現的新型犯罪、數位犯罪，也就是利用電腦設備、搶票程式，大量掃票的行為，而非傳統黃牛，憑一己之力搶票、朋友間轉賣的加價行為，畢竟這對整體產業及消費者的傷害不嚴重，太聚焦反而會矯枉過正、花太多精力在認定上。
他強調：「要讓這些模糊空間可以存在，畢竟演唱會票券就是商業機制，過度的懲處對產業不好，像高價轉賣iPhone、聯名球鞋也是黃牛行為，要不要罰，會引起很多爭議。」美國就是將黃牛行為視為市場機制，考量到體育賽事、演唱會要取締，其他商業是否也要罰，因此僅少數的州針對活動黃牛有立法，有的州甚至規定不要在場內賣黃牛票就好。
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