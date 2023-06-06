經濟部優先推動新竹、台南海淡廠工程　最快2027、2028年完工

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目前國內已完工營運的海淡廠共計25座，本島3座、離島22座，總共產水量約4.5萬噸。水利署水源經營組組長吳嘉恆表示，海淡廠具有不受降雨影響、供水穩定及興建快速等優勢，相較再生水，海淡水可餅入自來水供水再生系統，與區域水源聯合運用。
水利署說明，以往國內海淡廠多興建在水資源條件較為不佳的離島地區，水利署於110年已完成桃園、新竹、嘉義、台南、高雄等地區大型海淡廠址評估，台中仍在進行可行性調查。目前「新竹海水淡化廠工程計畫」及「台南海水淡化廠工程計畫（第一期）」已優先通過環評，故將於今（2022）年4月27日奉行政院核定推動。
新竹與台南兩地產水規模各為每日10萬噸，興建費用包含用地、取排水管、海淡廠及輸水管等合計280億元，預計分別於2027年及2028年完工產水，可為新竹及台南地區公共用水各增加每年3000萬噸保險水源，相當於1座苗栗永和山水庫的容量。
外界質疑，海淡水具高耗能、高成本缺點，吳嘉恆說明蒸餾法與逆滲透法2大國內海淡水產水方式，台灣將先行採用「逆滲透」產水，並在製程中設定能源回收器，將能源回收率提高至90%以上，達到節能。另外，在環評階段中，要求新竹與台南兩座海淡廠都要在用電契約容量中設置10%的太陽能系統，供給給廠區用電使用或併入台電電網，同時也要求「植樹」固碳，未來這兩座海淡廠將分別種植至少300棵以上的成樹，也須達到「銅級」綠建築標章。
未來，兩座海淡廠中，海淡水與區域水的聯合運用，將分為秋夏季豐水期與冬春季枯水期等兩種供給模式。豐水期時，因天然雨水較多，海淡水以最低運轉進行；枯水期時，因天然雨水較少，故海淡水將滿載運轉，突破過去純粹由水庫供水的窘境。海淡水上場後，可提升水庫蓄水量，讓水庫保持在高水位的操作，另外，當有用電需求時，也可配合放水發電，兼顧電與水需求兩兼顧的效益。
前述二項工程將進行國際招標，引進國際上優秀的海淡建廠技術，並借此提升國內的海水淡化技術與扶植海淡產業。此外，外界較關注的鹵水議題已參考國際經驗，配合洋流採多點排放，以利快速擴散，依據排放分析與國外大型海淡廠鹵水排放口之海洋環境與生態監測成果，顯示影響輕微；未來施工期間及營運階段，將依據環評承諾加強監測、資訊公開及地方溝通，在確保公眾用水需下求也能夠兼顧環境保護。
吳嘉恆提到，當兩座海淡廠興建完成後，後續的營運工作將推動企業認購方式，後續政府也會從法制面著手，修正「開發單位使用再生水辦法」（草案），要求大用水戶需使用一定比例系統再生水，若再生水不足，得以海淡水作為替代方式。此外，因國外海淡技術成熟，故台灣也會積極引進國外技術，讓整體水利產業在地化。