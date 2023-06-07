巷仔內／黃牛條款無法真「屠牛」　粉絲拒買才是硬道理

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黃牛小恩接受《NOWnews今日新聞》採訪時說，市場供需失衡才會有黃牛，像韓團BLACKPINK來台灣就開一場而已，即使沒有黃牛介入，還是很多人買不到票，因為要買的人就是太多了；像五月天一開始只開兩場，黃牛就會去搶票賣，但後面開到爆，就沒什麼黃牛，不過自己還是會去幫客人找票，因為有些人想要最前排、最好的位置，但還是搶不到或是懶得搶，「老實講，這個法案就是台灣人無法賣，就交給其他國家的黃牛來賣而已，因為就是有需求。」
「黃牛把票價搶光、炒高，真的很可惡耶，絕對要重罰，滅絕黃牛。」韓星粉絲小張氣憤地說，但當記者問他，若喜歡的韓星來台開唱，買不到票的話，會跟黃牛買嗎？他回：「當然會啊！」過不久，韓星太妍演唱會門票宣布開賣，小張還特地來詢問記者有沒有認識的黃牛，他想當預備方案。
由此可看出，很多粉絲痛恨黃牛、巴不得黃牛全都消失，但現況就是，有些人認為黃牛票是「你情我願」的買賣，願意花大錢省去搶票的時間與麻煩，「有需求才有供給」，尤其藝文票不像民生必需品或交通票券，會影響到公共利益，這也是為什麼許多國家放任資本市場運作，不管制藝文票券黃牛的原因，主要還是看社會對於藝文活動的重視，以及是否在意公平性。
相信嚴刑峻法在短期內會有一定的嚇阻效果，目前臉書讓票社團確實「乾淨」許多，不再有人明目張膽地貼價錢、表明酌收代購費，一律標示為原價讓票，或聲明以後只做老客戶生意。
但黃牛真的消失了嗎？還是只是用更隱密的手法，在檯面下繼續賣？即使台灣黃牛都消失了，又怎樣？台灣法律管不到海外，黃牛仍然可以繼續賣，更不用說還有比黃牛更可惡的詐騙存在，簡言之，即使是嚴刑峻法也難以杜絕黃牛，真正有效屠牛的方法，恐怕還是粉絲拒買！
法規定太嚴也會有問題？
另外，文化部原本擬定「轉售得有10%以內合理費用」，經過立委大力反對，批評文化部是在鼓勵黃牛行為，因此最後修法明定，以超過票面金額或定價販售藝文票券者，處票面金額或定價的10倍至50倍罰鍰，於任何管道購得、轉售票券所支付的手續費、郵寄費等費用，均應納入販售金額計算，嚴格到只加1元也要罰。
可以理解這樣的做法，是假設粉絲因故無法去演唱會，也過了退票時間，為了把票轉賣換現金，當然只能摸摸鼻子，自行吸收多付的成本，但這個法令有點違反人性，很多熱門演唱會是僧多粥少，臉書讓票社團也不難看到，一堆粉絲在留言區排隊買票的情況，甚至直接發文想找人代購、買黃牛票。
這也讓合法的二手票券平台面臨無法營運的問題，這些平台多數是向讓票者收取一定比例的服務費，但擔心現在只能原價轉讓，若還收取服務費，等同是讓票者得降價售票，很可能就不會繼續使用該平台，二手票券交易轉向地下化，無人把關恐導致詐騙橫行，會出現更多收錢不給票的狀況。
有演唱會業者贊同立法，但也認為很難對黃牛趕盡殺絕，如何平衡機制才是重點，二手票券平台認證票券後，才會給買家，等到買家看完演唱會，才會撥款給讓票者，對於雙方交易有保障，能防止詐騙，建議政府要有配套機制，允許平台能收取合理的服務費。
畢竟這是台灣首次針對藝文票券黃牛立法，也參考《社會秩序維護法》不足處，加強定義黃牛、給予嚴厲的懲處，任何法規都要上路了，才會知道執行面問題、有沒有用，就像起初訂定《社維法》時，也沒想到實際執行時會被字面定義綁住，罰不到在臉書張貼訊息、意圖販售黃牛票的預備犯，也罰不到聲稱被送票、沒有購買行為的黃牛，期待《文創法》的執行成效，若有問題再來檢視、修法即可。
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