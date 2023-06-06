松機接客喊卡！多元計程車包圍交通部　王國材：不是抗爭就能解決

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對此，王國材出席「2023觀光業界座談會」，會後受訪時表示，現行規定可於松山機場接客的空車是排班計程車、有預約的租賃車，多元計程車無法，先前討論由於反對聲音大，這些事情還要繼續討論，但不是用一個抗爭就要政府立刻解決、改變現行遊戲規則，要改變也要尊重多元的聲音，並要多元計程車業者理性溝通。
交通部表示，有關多元化計程車松山機場試辦計畫暫緩辦理一事，是現行多元化計程車規定僅能接受預約載客，至於接受預約空車進入機場載客，尚不符目前民用航空機場客運汽車管理辦法有關松山機場計程車營運方式規定，已請民航局持續與相關業者溝通。
針對工會訴求制定網約車管理辦法以保障駕駛權益一事，交通部指出，平台業者雖非屬公路法規範特許經營事業，惟現行已有計程車客運服務業申請核准經營辦法規範車隊派遣營運管理事項，平台業者與車隊為契約合作關係，如遇有派遣爭議，該管公路主管機關將督導車隊會同合作平台與駕駛協調處理。
至於訂立車隊派遣服務費上限一事，交通部強調，因車隊向駕駛人收取服務費涉及車隊所能提供服務內容，屬市場機制，先前已數次邀集公路主管機關及計程車業界團體討論此項課題，仍未有一致共識，但倘有涉及剝削司機或不公平競爭妨害公共利益具體事證，各主管機關將依規定查處。
另訴求掃蕩LINE違法白牌車社群，以保障消費者群益一事，交通部說，各公路主管機關針對白牌車違規營運事項，均依據交通部訂定「未經核准經營計程車客運業轄管劃分原則」持續查處辦理，公路總局也已請LINE公司配合刪除白牌車違規營運投稿內容，或對違法社群進行停權或刪除，並呼籲民眾搭乘合法計程車以保障權益，後續對民眾檢舉未經核准經營汽車運輸業相關具體事證，各主管機關均將依規定查處及轉請LINE公司下架社群。