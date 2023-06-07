白蟻飛進家裡怎麼辦？專家教3招預防 無毒「1殺招」消滅蟑螂親戚
又到了白蟻大軍傾巢而出的梅雨季，也就是台語俗稱的「大水螞蟻」，牠其實是蟑螂的親戚。昆蟲專家指出，會飛的白蟻是有性別的，能繁衍後代，只要有一對雌雄白蟻飛進你家交配產卵，你家可能就會變白蟻巢，5到7年養成百萬白蟻大軍。而杜絕白蟻入侵家中有3招，包括夜間關閉不必要的燈光、避免使用白光，以及拉上窗簾並緊閉門窗。
記者徐銘穗/綜合報導
生態講師「瑋瑋老師」曾在臉書分享，在分類上與白蟻較相近的是蟑螂，自2007年開始有相關研究發現，白蟻是由蟑螂演化出來，因此在分類上被改為是蟑螂（蜚蠊目）的分支。
「瑋瑋老師」也說，台灣最常見的就是台灣家白蟻、台灣土白蟻，後者身形較前者大許多，顏色也較深。而且不是所有白蟻都有翅膀，翅膀代表牠們是具生育能力的王子（雄生殖蟻）與公主（雌生殖蟻），雨後黃昏飛出是為了結婚，稱為「婚飛」。
不同螞蟻在空中結婚交尾，「瑋瑋老師」說白蟻一旦婚飛落地，翅膀會自動脫落，此時雄蟻和雌蟻才會在地上交尾，與螞蟻不同的，蟻王不會在交配後死去，會和蟻后手牽手開開心心的跑到你家裡築巢。
據環保署毒物及化學物質局危害控制組資料顯示，蟻巢第一年的個體數很少，僅有數十隻個體，但在良好環境與食物充足的情況下，白蟻在5到7年後，可以成長為成熟的巢，家白蟻、土白蟻、散白蟻的個體數都可以達到100萬隻，繁衍力驚人。
那麼要怎麼杜絕白蟻入侵？台大昆蟲系名譽教授徐爾烈則建議，由於白蟻有趨光性，會往有燈的住家飛，所以晚上要關閉不必要的燈光、避免使用白光，並將窗簾、紗窗與門窗統統緊閉。
如果不小心鑽進來幾隻白蟻，可在水盆裡放水加清潔劑，放在電燈底下，白蟻就會跳進去自殺。但如果白蟻是從家裡冒出來，就要請專業人員處理，因為白蟻對住家和生活的危害非常大。