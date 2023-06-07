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白蟻飛進家裡怎麼辦？專家教3招預防　無毒「1殺招」消滅蟑螂親戚

▲每年4到7月是蟑螂親戚、白蟻大量出沒的季節，要是一對雌性白蟻與雄性白蟻飛進你家產卵就糟了。專家教1殺招教你誘白蟻自殺。（圖／翻攝IG@dsnpestservices）
▲每年4到7月是蟑螂親戚、白蟻大量出沒的季節，要是一對雌性白蟻與雄性白蟻飛進你家產卵就糟了。專家教1殺招教你誘白蟻自殺。（圖／翻攝IG@dsnpestservices）

記者徐銘穗/綜合報導

又到了白蟻大軍傾巢而出的梅雨季，也就是台語俗稱的「大水螞蟻」，牠其實是蟑螂的親戚。昆蟲專家指出，會飛的白蟻是有性別的，能繁衍後代，只要有一對雌雄白蟻飛進你家交配產卵，你家可能就會變白蟻巢，5到7年養成百萬白蟻大軍。而杜絕白蟻入侵家中有3招，包括夜間關閉不必要的燈光、避免使用白光，以及拉上窗簾並緊閉門窗。

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生態講師「瑋瑋老師」曾在臉書分享，在分類上與白蟻較相近的是蟑螂，自2007年開始有相關研究發現，白蟻是由蟑螂演化出來因此在分類上被改為是蟑螂（蜚蠊目）的分支

▲近日白蟻（大水蟻）大規模出沒，引發民眾熱議，連中央氣象局局長鄭明典也發文探討。（圖／翻攝自鄭明典臉書）
▲近日白蟻（大水蟻）大規模出沒，引發民眾熱議，連中央氣象局局長鄭明典也發文探討。（圖／翻攝自鄭明典臉書）
「瑋瑋老師」也說，台灣最常見的就是台灣家白蟻、台灣土白蟻，後者身形較前者大許多，顏色也較深。而且不是所有白蟻都有翅膀，翅膀代表牠們是具生育能力的王子（雄生殖蟻）與公主（雌生殖蟻），雨後黃昏飛出是為了結婚，稱為「婚飛」

不同螞蟻在空中結婚交尾，「瑋瑋老師」說白蟻一旦婚飛落地，翅膀會自動脫落，此時雄蟻和雌蟻才會在地上交尾，與螞蟻不同的，蟻王不會在交配後死去，會和蟻后手牽手開開心心的跑到你家裡築巢。

▲台灣都市地區常見的白蟻物種有五種，而危害率最高的台灣家白蟻與格斯特家白蟻的主巢多構築在地下土壤中。（圖／翻攝環保署毒物及化學物質局網站）
▲台灣都市地區常見的白蟻物種有五種，而危害率最高的台灣家白蟻與格斯特家白蟻的主巢多構築在地下土壤中。（圖／翻攝環保署毒物及化學物質局網站）
據環保署毒物及化學物質局危害控制組資料顯示，蟻巢第一年的個體數很少，僅有數十隻個體，但在良好環境與食物充足的情況下，白蟻在5到7年後，可以成長為成熟的巢，家白蟻、土白蟻、散白蟻的個體數都可以達到100萬隻，繁衍力驚人。

那麼要怎麼杜絕白蟻入侵？台大昆蟲系名譽教授徐爾烈則建議，由於白蟻有趨光性，會往有燈的住家飛，所以晚上要關閉不必要的燈光、避免使用白光，並將窗簾、紗窗與門窗統統緊閉

如果不小心鑽進來幾隻白蟻，可在水盆裡放水加清潔劑，放在電燈底下，白蟻就會跳進去自殺但如果白蟻是從家裡冒出來，就要請專業人員處理，因為白蟻對住家和生活的危害非常大。

▲曾有網友發現租屋處牆壁常傳出怪聲，一年後殘發現兇手是白蟻。（圖／翻攝Dcard）
▲曾有網友發現租屋處牆壁常傳出怪聲，一年後殘發現兇手是白蟻。（圖／翻攝Dcard）

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