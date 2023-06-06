雄安新區至今仍冷清　北京教師對遷校心存猶豫

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但報導直指，從北京搭1小時高鐵抵達雄安後發現，除了車廂內乘客寥寥無幾，面積相當於66座足球場大、號稱亞洲最大的雄安高鐵站，從大廳到月台空蕩冷清，人潮稀落，站內除2家餐廳外沒有店鋪營業。而進入雄安的居民區、商務中心、市民服務中心等地，也不見人潮。
根據報導，雄安新區當地民眾透露，雄安新區大型建設傳出資金困頓，進度遲緩。其中，投資人民幣逾300億元（約新台幣1300億元）的雄安高鐵站，雖已通車營運2年多，因缺少交付資金，至今似未通過正式驗收。此外，市區內一些建好的道路因未獲驗收，導致道路被封閉，讓星島日報記者搭乘的計程車被迫改道行駛。
基於官方逼遷壓力及區內開發現況下，讓一些日後需要遷往雄安的機構成員感到徬徨猶豫。報導指出，北京市海淀區一所大學的39歲教師劉斌（化名）表示，「雄安新建的學校師資和升學率如何？醫院硬件和醫生資質多高？有太多未知數」。
劉斌指出，同校多數中年教師想法一致，更情願留在北京「求穩」。然而，他所屬的大學2025年起就將在雄安招生，2035年將全面搬遷完畢，有10年的「過渡期」。他說，校方近期釋出「一校兩區」政策，搬遷後計畫安排「雄安校區集中授課」，雖然老師們不須攜家帶眷遷往雄安，但少不了兩地通勤。
為吸引人才進駐，官方向遷往當地的人員發放「雄才卡」，憑卡可享教育、醫療、住房等優惠政策，首批已有3774人通過審核。不過青島大學經濟學院教授易憲容坦承，目前僅依靠行政政策驅動，人才很難流向雄安。未來如何發展出雄安的區位優勢，說服北京央企和大學進駐，仍是待解難題。
但劉斌表示，由於當局推出「搬遷可升任實驗室負責人，學科帶頭人」的措施，吸引力很強，他所在的學校仍有年輕教師遷往雄安定居並認購住房。如果真能讓搬遷單位及人員享受到「實實在在的好處」，相信仍會有越來越多的「雄才」流向雄安新區。
習近平5月10日率領李強、蔡奇、丁薛祥等中共政治局常委前往雄安新區視察，並指建設雄安新區是「千年大計、國家大事」，不能心浮氣躁。實踐證明，黨中央關於建設雄安新區的重大決策是「完全正確的」，各方面工作是「扎實有效的」。
他並宣示，要扎實推動疏解北京非首都功能各項任務落實，接續謀劃第2批啟動疏解的在北京央企總部及二、三級子公司或創新業務板塊等，著手謀劃金融機構、科研院所、事業單位的疏解轉移。（編輯：邱國強/楊昇儒）1120606