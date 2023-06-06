專訪／曾想跳海卻被海洋擁抱、重啟人生 男人魚的海中故事
AIDA世界自由潛水泳池錦標賽（AIDA 30th Pool World Championship）將於6月10日至17日於韓國濟州市舉行，是AIDA首次移師至亞洲舉辦世界錦標賽，台灣精銳盡出，派出12名選手，史上最大團，而選手各個臥虎藏龍，其中選手張逸先更霸氣喊出要挑戰台灣259公尺紀錄。
文/廖聿偉
27歲的張逸先過去是雲門舞集的舞者，但因為受傷無法跳舞，加上人生遇到瓶頸，一度動了輕生的念頭，「想不開，就很想跳海。」他放下一切到小琉球擁抱大海，意外開啟人生另一扇窗。
「在陸地上很怕孤獨，但在深海中卻愛上寂靜，大海有一種療癒人的魔力，彷彿被海洋緊緊地擁抱，也讓我不再感到孤獨。」
張逸先自曝曾患有抑鬱症和憂鬱症，曾長期陷在悲傷的情緒中無法自拔，如今他在海中找回自信，「我常常想，如果當時結束生命，就不能看到如今最美好的自己。」
「或許，我就是一個為海而生的人。」張逸先只花半年就考到潛水教練執照，僅花一般人約五分之一的時間，且展現出極高的天賦，無論是表演還是參加比賽，都有出色的表現。
張逸先過去在陸地上跳舞，如今改到水中表演，是知名的人魚舞者，同時也成立《MerSoul》人魚學校，將水中最美好的時光，傳授給同樣喜歡大海的人。
「我期許自己當一個小太陽，傳遞正能量給跟我過去一樣，活在黑暗之中的人。」在陽剛的外表下，張逸先內也也藏著一顆溫柔的心，他希望能像大海一樣，包容每一種人，並給予溫暖和力量。
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