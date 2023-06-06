中職／雷法自己也想繼續投！曾總大讚：非常棒的一場比賽

樂天桃猿今（6）日以2:1擊敗味全龍，先發投手雷法主投7局僅失1分，被打5安打，8次三振拿下勝投，他在7局下保送陳品捷，這時川岸強投手教練適時喊出暫停，結果順利度過危機，雷法也順利獲得單場MVP。 我是廣告 請繼續往下閱讀 賽後總教練曾豪駒表示，「當下他的用球數在合理範圍，我們相信他的對戰狀況可以壓制對方，上去只是緩和一下，當然不只是他，後續投手上去都投得很棒，這是一場非常棒的比賽。」雷法是古巴國家隊經典賽國手，還隨隊一路打到美國，但他在中職球季還算順遂，他說：「上週我知道自己狀況不是很好，這場我就修正了投球機制，還有我的變化球狀況。」對於自己7局遇到危機，他認為自己不會去想太多，「當然想留在場上，當下是跟捕手、教練討論接下來要遇到的打者會是怎樣，我也對我自己很有信心，很開心可以完成任務。」而他在比賽結束後也特別感謝「小胖」林泓育幫忙配球，今天他也飆出8次三振，很多都是揮空，雷法也的確用他的變化球跟速球擾亂打者節奏。中職／雷法7局好投！朱育賢一棒2分！樂天2:1險勝味全龍經典賽／古巴雷法變化球太犀利！美國球迷質疑主審經典賽／古巴隊出奧步？雷法先發球褲疑似抹油經典賽／雷法疑似「抹油」受傷退場 古巴隊只好換投