NBA總冠軍賽／熱火區域聯防守得聰明　Jokic：他們針對形勢去變形

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Jokic的說法很準確，在面對塞爾提克時，熱火會在二三區域聯防的同時讓後衛上去壓迫持球者；而在G2面對金塊時，後衛會在Jokic來到高位時下滑擋在他前面干擾他接球，因此看起變成了有點像一三一區域的東西。
另外，熱火的紀律性和專注在整個季後賽都維持著相當出色，這樣的執行力讓每個人都迅速移動自己的位置，這也壓迫到對方轉移球的速度，給予進攻方相當大的壓力。
「熱火知道要如何做出取捨，他們真的很聰明，從教練到球員，這就是為什麼這支球隊的區域聯防如此有效，而不僅僅是針對我們，它在整個季後賽都起作用。」Jokic表示球隊有時候在面對這種防守時做得很好，有時候則不然。
而金塊主帥Michael Malone則認為，球隊並不會害怕區域防守，這一切仍關乎的是紀律性問題，直指G2第四節開局被對手打出15:2的攻勢才是輸球主因。不過他也提到進攻節奏將會是破解聯防的關鍵。
「我們想打快一些，他們想打慢一點些，當你沒有做好時，熱火就會回到他們的半場打2-2-1區域。就像我說的，我們打太慢了，沒辦法很好的攻擊它，這讓我們在一個回合中秒數快到時才出手。」Malone如此說道。
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