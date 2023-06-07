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NBA總冠軍賽／熱火區域聯防守得聰明　Jokic：他們針對形勢去變形

▲金塊中鋒Nikola Jokic認為熱火會判讀場上形勢做出區域聯防的變化，打得十分聰明。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊中鋒Nikola Jokic認為熱火會判讀場上形勢做出區域聯防的變化，打得十分聰明。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA總冠軍賽兩隊將以1:1平手的局面前往邁阿密，丹佛金塊試圖在客場搶下至少一勝，以拿回主場優勢。而他們將不得不去嘗試破解對方的區域防守，對此球隊明星中鋒Nikola Jokic也在今天受訪時做出解讀。

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在談到如何更好的去進攻對方區域防守時，Jokic表示自己不能透露太多，但直言對方很擅長判讀比賽形勢，並以此切換不同的區域防守、因應做出「變形（morph）」。

Jokic的說法很準確，在面對塞爾提克時，熱火會在二三區域聯防的同時讓後衛上去壓迫持球者；而在G2面對金塊時，後衛會在Jokic來到高位時下滑擋在他前面干擾他接球，因此看起變成了有點像一三一區域的東西。

另外，熱火的紀律性和專注在整個季後賽都維持著相當出色，這樣的執行力讓每個人都迅速移動自己的位置，這也壓迫到對方轉移球的速度，給予進攻方相當大的壓力。

「熱火知道要如何做出取捨，他們真的很聰明，從教練到球員，這就是為什麼這支球隊的區域聯防如此有效，而不僅僅是針對我們，它在整個季後賽都起作用。」Jokic表示球隊有時候在面對這種防守時做得很好，有時候則不然。

而金塊主帥Michael Malone則認為，球隊並不會害怕區域防守，這一切仍關乎的是紀律性問題，直指G2第四節開局被對手打出15:2的攻勢才是輸球主因。不過他也提到進攻節奏將會是破解聯防的關鍵。

「我們想打快一些，他們想打慢一點些，當你沒有做好時，熱火就會回到他們的半場打2-2-1區域。就像我說的，我們打太慢了，沒辦法很好的攻擊它，這讓我們在一個回合中秒數快到時才出手。」Malone如此說道。

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