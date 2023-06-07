天空出現上帝之眼？「絕美日暈」現蹤超難得 午後變天雷雨來襲
今（7）日早上台灣上空沒有對流發展，因此各地多是晴到多雲的穩定天氣，不少地方甚至出現「日暈」現象，陽光和雲層的交互作用，讓以太陽為中心的周圍，出現一層層的光圈，整體視覺上，有如上帝睜開眼睛看著人們一樣，是難得的美景，不過中央氣象局局長鄭明典提醒，今日午後對流還是會持續發生，各地都還有午後雷陣雨的出現，民眾一定要特別留意。
記者張志浩/綜合報導
鄭明典今早在臉書分享「日暈」的照片，並表示「大眼睛！還有眼瞳~多重日暈的組合，有趣」。氣象局解釋，「暈」的成因是以雲內的冰晶作為稜鏡，當來自太陽或月亮的光，經過雲層冰晶產生折射的一種光象，常見於「高層的卷層雲」，而中、低層的高層雲、 高積雲、雨層雲、層積雲及層雲等，則因為大多由水滴組成，冰晶含量少，造成光的路徑較為複雜，無法有暈生成。
氣象局進一步說明，日暈出現絕非異相，其實「暈」是顯示當時高空水氣相對較豐沛，且範圍大又均勻，所以日暈多半出現在春、夏季節。天空只要有「暈」的光象，一定有大量卷層雲存在，卷層雲由單一的六角柱狀冰晶形成，存在的高度在6000公尺以上，是位置最高、最薄的層狀雲。
不過雖然早上天氣炎熱且幾乎沒有降雨，鄭明典仍提醒，夏季的午後對流持續性很高，因為午後對流是熱帶海洋氣團影響的特徵，這種氣團變化相對緩慢，所以今天有午後對流，明（8）日持續發生的機率很高，但「持續」看的是整體陸地上，並非某一地點重複發生，基本上，目前台灣就是「早上濕悶，並等著午後對流發生」的天氣型態。