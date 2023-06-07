別和錢過不去！「這年齡層」無條件爽領1700元　領錢攻略懶人包

我是廣告 請繼續往下閱讀
📌誰可以領？
只要你是2001年9月1日至2005年12月31日出生的18倒21歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等都可以領取。禮金為1200點的藝文消費折抵。
📌要怎麼領？
6月6日起，手機下載「文化幣」APP，完成註冊登記及身份驗證後，即可領取並立即可用，使用期限從6月6日開放領取當日到明年的6月30日為止。
📌沒有手機怎麼領？
請聯繫客服提出申請紙本QR-code，電話：0809-081806（服務時間：每日10:00-20:00）或e-mail：cp.service@tradevan.com.tw，申請通過後，就可以在指定網頁登入印出紙本QR-code，帶到指定藝文消費點使用。
📌可以用在哪些地方？
全國22縣市有超過1萬個藝文消費點適用。可以用在逛博物館、聽音樂會、看表演、實體書店買書、看國片、看我國籍歌手演唱會、唱片行、文創或工藝品店、文創園區或市集等。
📌還有哪些優惠？
可用於獨立書店，消費2點回饋1點，最高可放大至1800點；購買表演藝術門票，可享5折或5折以下專屬「青年席位」優惠。
也有電影院國片限定，暑假期間將推出多檔最適合青春年少的強檔國片，如6月《溟溟》、《化劫》，7月的《請問，還有哪裡需要加強》，及8月《我的麻吉4個鬼》、《粽邪3：鬼門開》等。文化部後續將再公布「青春限定獨享優惠」。
🔴青春動滋券
📌誰能登記青春動滋券？
112 年領取資格為 112 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間，滿 16 歲 至 22 歲（出生日期為中華民國 90 年 1 月 1 日至 96 年 12 月 31 日止），且於國內現有戶籍之國民。
📌青春動滋券登記與領取
民眾可於 112 年 6 月 1 日上午 10 時起，至動滋網點選「民眾登記」，並輸入姓名、身分證字號、出生年月日及手機號碼等資訊。完備登記程序後，點選「登記狀態查詢」進行驗證結果查詢，經驗證符合年齡身分者，會收到手機簡訊驗證碼，即可點選「民眾領券」，輸入手機簡訊驗證碼，經系統確認無誤後， 即取得動態二維碼（以下簡稱 QR Code）及付款碼，可於當日至實體合作店家出示 QR Code 或付款碼臨櫃消費抵用，或至線上平台輸入付款碼線上抵用。
📌青春動滋券使用期限？
112 年 6 月 1 日 10 時起開始領券使用，至 112 年 12 月 31 日 24 時截止，逾期失效。
📌青春動滋券使用方式
青春動滋券採「電子錢包」方式使用，於 500 元額度內不限抵用次數，可以截圖或列印 QR Code 及付款碼並於當日臨櫃消費時出示，或至線上平台消費時輸入付款碼使用。提醒民眾，由於動態 QR Code 及付款碼限領券當日有效，欲變更於其他日期消費抵用，請重新上動滋網至「我的青春動滋券」輸入基本資訊再次領券，避免所領取之 QR Code 及付款碼遭他人盜用。
📌使用青春動滋券是否需出示證件？可給親友使用嗎？
青春動滋券應由本人使用，雖然使用青春動滋券 QR Code 或付款碼時，不需出示證件，但店員會詢問登記者或由消費者，自行輸入登記者身分證號末四碼，以確認抵用。
📌如何查詢消費紀錄？
民眾可上動滋網點選「我的青春動滋券」，登入即可查看已抵用紀錄， 每一筆交易完成後就可以立刻查詢。
📌使用青春動滋券可退費嗎？
青春動滋券一經合作店家掃碼完成、或輸入付款碼完成消費抵用，無法再退還，若有相關退換貨需求，須依各業者之規定辦理。
📌青春動滋券合作店家
延續動滋券2.0，青春動滋券的合作店家，將以提供「做運動」如運動場館健身、參加體育活動等，「看比賽」觀賞運動賽事等產品或服務，並經體育署審核通過之業者為主，包括游泳池、健身房等運動場館及欣賞賽事單位等。民眾可於動滋網「合作店家」查詢。
除門票支出外，尚有 支持球隊的應援衣飾、加油道具、海報或紀念品等，這些均屬 觀賞職業運動消費行為的一環，皆屬「看比賽」的範疇，即可 以使用青春動滋券進行抵用。又如在運動場館(如健身房、游 泳池或球場等)從事運動除了入場券、場地租金外，在該運動 場館從事運動所需之運動消費品項，如毛巾、泳帽、護具等配 件，只要符合向動滋網登記通過審核的業者經營之運動場域及 其直營附屬店家，均可使用青春動滋券進行抵用。