侯友宜喊台灣缺電 民進黨：危言聳聽不能掩蓋草包無知
國民黨總統參選人侯友宜今（7）日上午受訪時稱台灣缺電，對此民進黨批評，侯友宜對國家政策總是狀況外，尤其是能源，外行又愛造謠製造恐慌，強調現在台灣能源現況根本不缺電，依照台電的公開資訊揭露的備轉容量率，請侯友宜先看清楚圖表數據，再告訴國人過去這一個月到底哪裡缺電？哪一天缺電？不公開說明就證明侯友宜不僅是國政草包，更是能源草包。
記者陳威叡／台北報導
發言人張志豪指出，台灣真正的缺電危機是前總統馬英九主政期間造成的，2016年5月政權交替時，曾經出現備轉容量率只有1.64%的限電警戒，當時侯友宜還是新北副市長，卻沒聽侯在喊缺電，反觀近5年，台電只出現過5天橘燈，限電警戒的紅燈則是一次都沒有，請侯友宜不要再亂喊台灣缺電，「每喊缺電一次，就更確認是能源草包的事實。」
張志豪強調，總統蔡英文在今年520談話指出，按規劃到2030年，不包含再生能源，新增的燃氣電廠機組，扣除除役機組淨增加數量，可以達到910萬瓩，所增加的發電能力將近核一加核二的3倍，另外還有超過3000萬瓩的再生能源，強調「台灣不會缺電，但必須繼續投資儲電設備及電網韌性建構，以確保供電的穩定性」。
張志豪指出，台灣現況已不缺電，所以根本不用侯友宜空話保證，更認為侯友宜還沒跟上當前政府對能源轉型做過的事實與努力，也請幕僚們幫侯友宜補習「RE100」（全球再生能源倡議）是什麼，因為真的很重要。