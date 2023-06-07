限今天！7-11茶飲買10送10可寄杯 「特大杯不到13元」打趴手搖店
今明高溫受不了，就想大口喝冰的，超商每月限定一天的茶飲促銷來了！7-11今（7）日限定登場的「一起品茶趣」，英式紅茶、四季春青茶任選買10送10，若是自備杯再扣5元，爽喝特大杯不到13元，打死一掛手搖飲店。全家明（8）日起接棒，續推私品茶指定品項買2送1，包括仙女珍珠紅茶在內近20款可選。
記者黃韻文/綜合報導
7-ELEVEN每月7號例行登場的「一起品茶趣」來了，今（7）日在APP行動隨時取限定一日開賣，常駐的英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，平均單杯18元，自備杯再扣5元，特大杯最低13元開喝。此外，另有珍珠奶茶10杯400元、約6.7折；純奶茶／純奶青任選10杯350元，單杯35元，相當於7折。每會員限購4組，可兌換至9月30日。
全家明（8）日起至6月10日連續3天，在APP隨買跨店取發動「一起喝茶8」，私品茶55元、65元品項享同價位任選買2送1，等於每杯平均37元起，約是6.7折，自備飲料杯每杯再省5元。
55元人氣品項有桂香金萱茶歐蕾、仙女醇奶茶、仙女珍珠紅茶、紫蘇飲等；65元品項則包括仙女珍珠醇奶茶、厚濃靜岡抹茶拿鐵、唐寧伯爵醇奶茶等，合計近20款飲品，同價位可任搭。每會員限購2組，同樣可兌換至9月30日。