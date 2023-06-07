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民進黨性騷案未在期限內回函　蔣萬安：限期6月9號回覆

▲台北市長蔣萬安被問及綠營性騷擾案件處理進度。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.15）
▲台北市長蔣萬安被問及綠營性騷擾案件處理進度。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.15）

記者邱新博／台北報導

民進黨近日爆出性騷擾案件吃案，台北市政府勞動局在獲報第一案後限期民進黨於6月5日前回函，但仍未收到。台北市長蔣萬安今（7）日受訪時表示，民進黨有反應需要延期回函，但勞動局當下再次發文，限期6月9日必須回覆。

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蔣萬安今天早上出席松山區「市長與里長有約」活動，會前被問及性騷擾案件處理進度，蔣萬安表示，當時民進黨有反映，因為資料很多，需要一些時間整理；勞動局當下再次發文，限期6月9日必須回應，市府會持續了解。

蔣萬安強調絕對不容許任何的無限期拖延，依法該怎麼做，就會將程序持續進行，依法該開罰就會開罰。

至於被問及台積電董事長劉德音昨對股東表示，「台灣政府看到他們認為我們是夠的、我們只能相信他」，劉德音也補充，台積要作為排碳標竿還要努力，台積海外廠都可以全部綠電，不是台灣沒辦法是因為台灣沒有足夠綠電可以用。台積需要跟政府配合在淨零排碳做更大努力。

蔣萬安說，能源議題是全國關注議題，不缺電、多元取得能源方式，也是大家目前共識，能有各種意見拿出來討論，都是好事。

至於蔣萬安選前曾經承諾，共機持續擾台的話將不舉辦雙城論壇，若這屆續辦是不是承諾跳票?蔣萬安回應，雙城論壇態度非常清楚，遵守《中華民國憲法》、《兩岸關係條例》，而不管事誰參加都要報陸委會准許；在兩岸關係緊張之際，城市之間的交流更顯重要，不管外在環境如何變化，兩岸之間還是必須交流，這也是中央政府的主張，蔡英文總統、副總統賴清德、交通部等也都有類似言論。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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