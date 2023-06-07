民進黨性騷案未在期限內回函　蔣萬安：限期6月9號回覆

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蔣萬安強調絕對不容許任何的無限期拖延，依法該怎麼做，就會將程序持續進行，依法該開罰就會開罰。
至於被問及台積電董事長劉德音昨對股東表示，「台灣政府看到他們認為我們是夠的、我們只能相信他」，劉德音也補充，台積要作為排碳標竿還要努力，台積海外廠都可以全部綠電，不是台灣沒辦法是因為台灣沒有足夠綠電可以用。台積需要跟政府配合在淨零排碳做更大努力。
蔣萬安說，能源議題是全國關注議題，不缺電、多元取得能源方式，也是大家目前共識，能有各種意見拿出來討論，都是好事。
至於蔣萬安選前曾經承諾，共機持續擾台的話將不舉辦雙城論壇，若這屆續辦是不是承諾跳票?蔣萬安回應，雙城論壇態度非常清楚，遵守《中華民國憲法》、《兩岸關係條例》，而不管事誰參加都要報陸委會准許；在兩岸關係緊張之際，城市之間的交流更顯重要，不管外在環境如何變化，兩岸之間還是必須交流，這也是中央政府的主張，蔡英文總統、副總統賴清德、交通部等也都有類似言論。
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