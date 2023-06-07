憲法十問大法官被提名人 時代力量黨團呼籲嚴格審查

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陳椒華表示，時力黨團反對民進黨僅規劃用一個禮拜的時間，只有一天公聽會、一天審查、一天投票，就想來通過大法官人事案，認為大法官的審查過程應保留一定時間，給予民間社會有表示意見的機會。因此具體要求：第一，公聽會結束後應至少間隔七天，才能進行審查。第二，應有二天進行審查，每位被提名人各接受半日的詢答。最後，也應參考民團建議，臨時會最快不宜早於六月底開始。
憲法十問包括土地政策「自辦市地重劃，如何保障財產權」、性別平等「認同規約可排除女系子孫繼承權」、交通安全「如何保障用路人安全通行權」、住宅政策「如何保障適足居住權」、勞動政策「工會籌組受限，如何保障團結權」。
司法哲學「如何看待司法權與立法權間的相互關係」、制憲權與修憲「贊成公投制憲？修憲門檻違憲？」、人民參政權「受刑人投票權？候選人資格限制符合比例原則？」、氣候訴訟「面對氣候變遷，憲法可以要求國家做什麼」、社會正義「國家如何促進實質平等」。
最後，大法官作為憲法與人權保障的把關者，國會理應用最嚴謹的態度來面對，時力黨團呼籲民進黨團傾聽民間心聲，不要因為選舉到了，就倉促審查，隨意背書。嚴格審查，是所有立法者的職責所在。