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憲法十問大法官被提名人 時代力量黨團呼籲嚴格審查

▲時代力量黨團呼籲嚴格審查大法官人選（圖／時代力量黨團提供）
▲時代力量黨團呼籲嚴格審查大法官人選（圖／時代力量黨團提供）

記者邱新博／台北報導

蔡英文總統5月30日提名4位大法官接任人選，咨請立法院同意，立法院預計6月中處理司法院大法官人事同意權。時代力量黨團今（7）日召開記者會，說明對審查時程的主張，表達嚴格審查的一貫態度，並公布向被提名人提出之問卷題目，藉此讓國人清楚瞭解被提名人的憲法價值與理念。

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立委陳椒華強調，對於大法官人選的一貫態度就是嚴格審查，今天時力黨團向被提名人提出憲法十問，要求被提名人對於社會關注的各項議題要明確表態，期盼透過有鑑別度、高度影響國人權益的各類社會題目，讓國人清楚瞭解被提名人的憲法價值與理念，也作為時力黨團行使同意權的審查依據。

陳椒華表示，時力黨團反對民進黨僅規劃用一個禮拜的時間，只有一天公聽會、一天審查、一天投票，就想來通過大法官人事案，認為大法官的審查過程應保留一定時間，給予民間社會有表示意見的機會。因此具體要求：第一，公聽會結束後應至少間隔七天，才能進行審查。第二，應有二天進行審查，每位被提名人各接受半日的詢答。最後，也應參考民團建議，臨時會最快不宜早於六月底開始。


憲法十問包括土地政策「自辦市地重劃，如何保障財產權」、性別平等「認同規約可排除女系子孫繼承權」、交通安全「如何保障用路人安全通行權」、住宅政策「如何保障適足居住權」、勞動政策「工會籌組受限，如何保障團結權」。

司法哲學「如何看待司法權與立法權間的相互關係」、制憲權與修憲「贊成公投制憲？修憲門檻違憲？」、人民參政權「受刑人投票權？候選人資格限制符合比例原則？」、氣候訴訟「面對氣候變遷，憲法可以要求國家做什麼」、社會正義「國家如何促進實質平等」。

最後，大法官作為憲法與人權保障的把關者，國會理應用最嚴謹的態度來面對，時力黨團呼籲民進黨團傾聽民間心聲，不要因為選舉到了，就倉促審查，隨意背書。嚴格審查，是所有立法者的職責所在。

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