大立光股東會一如往常「秒結束」 董座林恩平看好下半年旺季
光學鏡頭大廠大立光股東會今（7）日登場，一如往常！這次股東會短短13分鐘就結束，與其他股東會比起來算是「秒結束」。會中通過111年度財報，111年每股配息85.5元，已於111年9月15日及今年4月14日配發完畢。展望未來，「省話一哥」董事長林恩平表示，「未來難判斷，我們只能專心做好每一天的工作」。
記者許家禎／台北報導
大立光股東會今日登場，在省話一哥董事長林恩平的主持下，股東會在短短13分鐘內結束。會中有小股東提問，客戶產品硬體升級似乎很緩慢，大立光要如何因應？為此，林恩平表示，未來會難判斷，客戶規劃不是公司可以決定的，大立光能做的就是持續精進技術，吸引客戶採用。
林恩平指出，今年度的產銷重心仍將集中於手機相機鏡頭，同時持續投入手機相機鏡頭的研發工作，致力於其他新產品的開發與製程能力，以維持長期產業競爭力。他也表示，下半年是傳統旺季，希望今年也一樣，但還是要看實際的銷售狀況，高階手機部分有開案，但量不太高，客戶會看銷售情況調整拉貨。
大立光日前公布5月合併營收達26.26億元，月減8.47%，年減16.63%，爲今年2月以來新低點。累計1到5月合併營收為146.34億元，年減10.84%。大立光指出，隨著美系客戶等智慧型手機品牌廠新機開始拉貨，預估6月拉貨動能會比5月好一點。