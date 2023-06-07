蔡英文喊「性平法規列優先法案」 藍委批：把問題推給立法院
民進黨性騷擾風波蔓延，總統蔡英文昨在臉書發文指出，盼跨部會進行性平法規總檢討，並力求在立法院下會期列為優先法案。此話一出，國民黨立委李德維今（7）日受訪痛批，民進黨不面對自身問題，還把問題推給立法院，拿立法院當民進黨遮羞布。他更直言，蔡英文不配擔任中華民國第一個女性總統。
記者翁子竣／台北報導
蔡英文昨在臉書發文表示，他已請行政院長陳建仁帶領行政團隊進行整體機制改革方案：「一、我們要參酌國際做法，並且結合專家意見，訂定性騷擾樣態指引，來作為職場、校園等各環境的性平準則及性平教育的參考。從源頭開始，我們都要更進一步地互相自我教育。」
「二、重新檢視現行性平申訴機制的實用性，在工作場所內部的申訴制度無法有效運作時，強化或建立公權力介入的外部機制，用更健全、有效及可信賴的申訴制度，來保護受害者不受恐懼的申訴權利；三、跨部會進行性平法規總檢討，我們希望凝聚跨黨派及社會共識，理性務實且負責任地提出修法，並且力求在立法院下個會期列為優先法案。」
李德維今受訪時不解說，性騷擾成「黨內DNA」的是民進黨，但蔡英文卻不好好思索解決自身問題，還將問題推到全台灣社會與立法院。他直呼，根本是頭痛醫腳、腳痛醫頭，完全不知方向在哪。
李德維更直言，蔡英文是中華民國第一個女性總統，也是民進黨第一個女性黨主席，「真的替她覺得羞恥」。李德維還指出，連總統府資政也因性騷擾案請辭，蔡英文並不適合擔任民進黨第一個黨主席，及中華民國第一個女總統。