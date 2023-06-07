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控賴清德愛將花公帑養網軍　國民黨團質疑：要繼續當切割王？

▲國民黨團今召開記者會，質疑賴清德愛將前台鐵局長張政源與詐騙集團勾搭，花公帑為自己擦脂抹粉，甚至挪用預算養網軍帶風向。。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團今召開記者會，質疑賴清德愛將前台鐵局長張政源與詐騙集團勾搭，花公帑為自己擦脂抹粉，甚至挪用預算養網軍帶風向。。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

對於近期民進黨發生黑金、詐騙、性騷擾等醜聞，國民黨立法院黨團今（7）日召開記者會指控，民進黨2024總統參選人賴清德愛將前台鐵局長張政源與詐騙集團勾搭，花公帑為自己擦脂抹粉，甚至挪用預算養網軍帶風向。國民黨團喊話賴清德，要繼續切割張政源嗎？是否該向國人道歉，自己識人不清、用人不當？

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國民黨團今召開「謀財害命？揭開賴清德愛將張政源，從政次降調台鐵局長之謎」記者會，國民黨立委李德維表示，國人關注台鐵改革狀況，但是民進黨賴清德主席提攜自己的愛將張政源，從台南市政府一路拔擢到交通部政次，再降調台鐵局長，這其中到底有什麼外人不知的事情？賴清德主席一手拉拔的張政源，在自願降調台鐵時，提出四大改革，改革了什麼？國人只看到「謀財」、「害命」。

李德維指出，監察院針對太魯閣號事故彈劾張政源，彈劾理由其中提到，「台鐵局沒有建立委外的稽查制度，未善盡安全責任」。賴清德主席所提拔的這樣愛將，造成這麼多人命的損失，你還要做切割嗎？你是用人唯私嗎？用人唯派嗎？

國民黨立委林為洲認為，近年台鐵發生重大事故，2018年10月的普悠瑪事件和2021年4月的太魯閣事件，國人的傷痛仍在。普悠瑪事故後，賴清德的愛將張政源自願降調到台鐵擔任局長，對外宣布要改革台鐵。但改革了什麼？如果用結果論來看，根本沒有。

林為洲說，張政源在所謂改革台鐵期間，又發生太魯閣號事件造成重大傷亡，民眾只看到他匆匆辦理退休，監察院對他進行彈劾，懲戒法院正在審理他的懲戒案。林為洲呼籲懲戒法院，不能因為張政源已經退休而輕輕放下。

林為洲進一步指出，張政源在任內最大的「改革」，是在2019年、2020年提出「工程建設暨政策網路行銷」標案，而得標廠商是有名的「春露行銷公司」，實際上是用「工程管理費」名義，撥出1549萬元來建立網軍。該標案的企畫書寫明，在危機處理時，要「風向引導、素人意見當道」，意思就是用KOL意見帶風向，甚至還要「即時進行危機處理、適時調整大眾輿論方向」。

林為洲痛斥，張政源花公帑養網軍，台鐵出事的時候再由網軍、KOL帶風向，這是危機處理的方式？養網軍？帶風向？讓綠營網軍公司賺大錢？請問賴清德主席，這就是你教出來的愛將？

侯友宜競選工作室發言人呂家愷則質疑，2020年6月張政源參與im.B詐騙集團主嫌曾國緯，在宜蘭五結鄉豪宅派對，同年12月曾國緯所經營的川晟集團，標租到台鐵局位在宜蘭車站對面，經營收費停車場，根本就是官商勾結在謀財。

呂家愷質疑，無論是普悠瑪號事件、太魯閣號事件，以及在張政源任內台鐵發生多起嚴重斷軌事件，難道這不是害命？更諷刺的是，張政源在退休前拿人民的血汗錢884萬元，出版了一本名為「一張通往改革的車票」，人民沒有看到台鐵改革，只看到花884萬元的張政源，幫自己擦脂抹粉、看到與詐騙集團站在一起、看到置人民生死於不顧。賴清德主席，是不是該向人民說清楚你跟張政源的關係？還是要繼續當切割王？

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