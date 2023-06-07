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老店新生／Brown Sugar最新力作　「5oz Taipei」音樂餐廳啖生蠔

▲Brown Sugar黑糖餐廳回來了！重返信義區打造最新力作「5oz Taipei」音樂酒吧，每晚都有Live Music演出，主打法國直送生蠔搭配美味佳餚與葡萄酒。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Brown Sugar黑糖餐廳回來了！重返信義區打造最新力作「5oz Taipei」音樂酒吧，每晚都有Live Music演出，主打法國直送生蠔搭配美味佳餚與葡萄酒。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

經營20年載的Brown Sugar Live & Restaurant黑糖餐廳，曾是台北紅極一時的爵士音樂餐廳，主打美食美酒搭配現場Live Band表演，氣氛極好，常常一位難求，卻在2018年無預警歇業。如今，團隊重返信義區Att Valley Stage，打造最新力作「5oz Taipei」音樂酒吧，主打法國直送生蠔搭配美味佳餚與葡萄酒；每天晚上都有不同風格的Live Music演出，從鐵肺歌手、小提琴演奏、甚至是拉丁音樂，讓粉絲們都相當期待。

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是的，Brown Sugar回來了！團隊最新力作「5oz Taipei」音樂酒吧，重返信義區Att Valley Stage，取自葡萄酒在杯中甦醒的黃金比例為名，「5oz Taipei」如同在法國被普遍形容成「睡美人」的葡萄酒般，將兩年走訪酒莊的經驗，把最愜意的午後巴黎帶回台灣，綻放動人樂章。再度以骨子裡的音樂DNA，喚醒在人們心中印象深刻的Brown Sugar美好記憶。

▲Brown Sugar最新力作「5oz Taipei」音樂酒吧，重返信義區每晚開唱。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Brown Sugar最新力作「5oz Taipei」音樂酒吧，重返信義區每晚開唱。（圖／記者蕭涵云攝）
作為一間音樂酒吧，精彩的演出怎能沒有美酒與美食作伴？執掌「5oz Taipei」的店長蕭士超特別推薦，法國直送「生蠔中的勞斯萊斯」吉拉多生蠔，個頭不小的肥美蠔肉結實飽滿，單吃品嚐得到鹹香海水味與爽脆口感，滴入店內特製紅酒醋或雞尾酒醬，瞬間將生蠔滋味襯托地優雅清甜。再搭配一杯Tempus Two Varietal Sauvignon Blanc坦帕斯酒莊蘇維翁白酒，淡金黃色澤的酒液輕盈帶有香甜口感，喝起來極為明亮順暢，相信很受女性喜愛。

▲「5oz Taipei」主打法國直送，「生蠔中的勞斯萊斯」吉拉多生蠔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「5oz Taipei」主打法國直送，「生蠔中的勞斯萊斯」吉拉多生蠔。（圖／記者蕭涵云攝）
▲法國特級吉拉多生蠔，搭配雞尾酒醬、紅酒醋。（圖／記者蕭涵云攝）
▲法國特級吉拉多生蠔，搭配雞尾酒醬、紅酒醋。（圖／記者蕭涵云攝）
濃鮮入味的「香料炒淡菜」，搭配酥脆麵包讓人一口接一口，停不下來；豪邁上桌的「戰斧豬排」，直接在桌邊研磨胡椒碎入菜，舒肥過的豬排肥瘦適中、煎烤熟度恰到好處，包覆在脂香內的肉質還看得見帶有一點紅粉色，咬起來更是多汁彈嫩；配上一旁的烤大蒜和芥末子醬，相當討喜。

▲「戰斧豬排」香氣十足，一下就掃盤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「戰斧豬排」香氣十足，一下就掃盤。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「香料炒淡菜」讓人還想再續麵包，把濃香醬汁都吃完。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「香料炒淡菜」讓人還想再續麵包，把濃香醬汁都吃完。（圖／記者蕭涵云攝）
超香醇的「海膽義大利麵」因為沒有加入奶蛋調味，單純以純海膽搭配魚子醬，難怪吃起來鮮香濃郁卻不膩口。蕭店長還特別神秘地端出「5oz Taipei」的隱藏菜單，據說葉菜可是完全生食的「菠菜生鮮沙拉」，拌入番茄、大蝦與醬油醋薑，再切上蘋果條一起吃，菠菜鮮甜美味完全沒有生菜味，印象極深。

▲「5oz Taipei」音樂酒吧店裝，有如都會叢林般愜意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「5oz Taipei」音樂酒吧店裝，有如都會叢林般愜意。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「海膽義大利麵」醇厚卻不膩口，搭配清爽「菠菜生鮮沙拉」也很適合。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「海膽義大利麵」醇厚卻不膩口，搭配清爽「菠菜生鮮沙拉」也很適合。（圖／記者蕭涵云攝）
晚上9點一到，有鐵肺歌手之稱的毛毛頂著俐落短髮上台，渾厚嗓音搭配現場演奏，讓人陶醉。蕭士超透露，「5oz Taipei」週一至週六晚上9點到深夜，每晚都會安排不同曲風的音樂表演，加勒比海靈魂爵士、獨立嘻哈唱跳創作女聲及Talk Show等，帶大家重溫The Brown Sugar Band的經典印象；週日晚間更有拉丁之夜，搭配騷莎舞蹈展現狂熱氣氛。

▲「5oz Taipei」重現Brown Sugar音樂精神。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「5oz Taipei」重現Brown Sugar音樂精神。（圖／記者蕭涵云攝）
「5oz Taipei」每晚5:30至7:30還推出Happy Hour優惠活動，精選生蠔、白酒、紅酒等同系列商品，都能「買一送ㄧ」。而且完成Google 5星評論，及FB/IG限動擇一標記「5oz Taipei」並追蹤，就能免費品嚐生蠔乙顆或特選葡萄酒乙杯。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
▲「5oz Taipei」就在信義區Att Valley Stage，粉絲可以相約朝聖。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「5oz Taipei」就在信義區Att Valley Stage，粉絲可以相約朝聖。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「5oz Taipei」餐廳寬敞、桌距頗遠，與朋友用餐或約會欣賞表演都十分放鬆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「5oz Taipei」餐廳寬敞、桌距頗遠，與朋友用餐或約會欣賞表演都十分放鬆。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店內提供經驗豐富的Wine Pairing，值得體驗。（圖／記者蕭涵云攝）
▲店內提供經驗豐富的Wine Pairing。（圖／記者蕭涵云攝）

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