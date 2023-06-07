老店新生／Brown Sugar最新力作　「5oz Taipei」音樂餐廳啖生蠔

經營20年載的Brown Sugar Live & Restaurant黑糖餐廳，曾是台北紅極一時的爵士音樂餐廳，主打美食美酒搭配現場Live Band表演，氣氛極好，常常一位難求，卻在2018年無預警歇業。如今，團隊重返信義區Att Valley Stage，打造最新力作「5oz Taipei」音樂酒吧，主打法國直送生蠔搭配美味佳餚與葡萄酒；每天晚上都有不同風格的Live Music演出，從鐵肺歌手、小提琴演奏、甚至是拉丁音樂，讓粉絲們都相當期待。
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是的，Brown Sugar回來了！團隊最新力作「5oz Taipei」音樂酒吧，重返信義區Att Valley Stage，取自葡萄酒在杯中甦醒的黃金比例為名，「5oz Taipei」如同在法國被普遍形容成「睡美人」的葡萄酒般，將兩年走訪酒莊的經驗，把最愜意的午後巴黎帶回台灣，綻放動人樂章。再度以骨子裡的音樂DNA，喚醒在人們心中印象深刻的Brown Sugar美好記憶。
作為一間音樂酒吧，精彩的演出怎能沒有美酒與美食作伴？執掌「5oz Taipei」的店長蕭士超特別推薦，法國直送「生蠔中的勞斯萊斯」吉拉多生蠔，個頭不小的肥美蠔肉結實飽滿，單吃品嚐得到鹹香海水味與爽脆口感，滴入店內特製紅酒醋或雞尾酒醬，瞬間將生蠔滋味襯托地優雅清甜。再搭配一杯Tempus Two Varietal Sauvignon Blanc坦帕斯酒莊蘇維翁白酒，淡金黃色澤的酒液輕盈帶有香甜口感，喝起來極為明亮順暢，相信很受女性喜愛。