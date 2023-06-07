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營養午餐廠商疑用洋雞充台雞　盧秀燕：立即解約移送法辦

▲台中市長盧秀燕表示，市府對食安的要求及態度非常明確，只要違規一次就解約並移送法辦。（圖／台中市政府提供，2023.06.07）
▲台中市長盧秀燕表示，市府對食安的要求及態度非常明確，只要違規一次就解約並移送法辦。（圖／台中市政府提供，2023.06.07）

記者顏幸如／台中報導

台中市一家主打使用台灣食材、永續經營的學校午餐業者，被市議員踢爆拿進口小雞腿冒名國產肉品，供應超過2萬多名學生食用，還領取三章一Q國產可溯源食材獎金50、60萬元。市長盧秀燕表示，市府對食安的要求及態度非常明確，只要違規一次就解約並移送法辦。

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台中市議員陳文政昨質詢時踢爆，一家知名業者供應全市34間學校的營養午餐，涉嫌拿來源不明的小雞腿冒充國產肉品供應給學生，並領取國產可溯源食材獎金，教育局、衛生局前往稽查，業者拿不出國產可溯源標章的證明，卻宣稱之前雞肉缺貨，才找分切場購買棒棒腿雞肉，只是食材不符合農業局認定的國產溯源。

市議員吳呈賢今（7）日在市政總質詢繼續追問，要求市府對於業者必須訴諸法律零容忍。市長盧秀燕表示，台中市對食安的要求及態度非常明確，不會採取違規累積達一定次數才解約，而是一次就解約並移送法辦。

▲台中市政府5月11日無預警聯合稽查廠商及上游供貨業者。（圖／台中市政府提供，2023.06.07）
▲台中市政府5月11日無預警聯合稽查廠商及上游供貨業者。（圖／台中市政府提供，2023.06.07）
教育局表示，日前接獲檢舉後，隨即於5月11日無預警聯合稽查廠商及上游供貨業者。當天現場雖未查到業者以進口肉品混充國產肉品的具體事證，但業者無法在限期內提供雞肉進銷貨資料及國產可溯源食材證明，因此視為未提供國產可溯源標章的棒棒腿，教育局緊接著在6月2日以疑涉《偽造公文書罪》、《詐欺罪》、《使公務員登載不實罪》將廠商函送地檢署偵辦，並追回及取消業者食材獎勵金補助，也將處以最重罰終止契約。

教育局指出，該廠商每日出餐約1萬餐，供應台中市34校高國中小，包含高中9校、國中7校、國小18校，每校有數家廠商輪流供餐。依中央規定，全部生鮮食材具有國產可溯源的標章，廠商即可請領獎勵金，補助每人每餐10元、偏鄉學校每餐14元，藉以提升學校午餐衛生安全。該廠商去年8月至今年1月領取獎勵金53萬9,290元，教育局全數追回，2月至4月尚未撥放的35萬5,785元也不予發放，另各校依契約對該廠商最重罰將終止契約。

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