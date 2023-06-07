納豆回歸《食尚玩家》外景！揮別「腦出血中風」 體態近況超驚人
藝人納豆於2022年因「腦出血中風」停工休養，這次終於強勢回歸《食尚玩家》，讓原本就笑鬧不斷的節目氛圍注入更多笑聲，也不難看出納豆有在嚴格控管飲食養身。此外，這集四人特地走訪蔣經國先生的故居「經國七海文化園區」，此區承襲了市定古蹟與珍貴的台灣歷史資產，打造融合古蹟、圖書展覽、歷史紀念與遊憩的文化景點。
記者詹鎰睿/綜合報導
《食尚玩家》2天1夜go以探索祕境為主軸，帶觀眾體驗輕旅行的小確幸，這集特別邀請《親愛壞蛋》男主角修杰楷，以及同時也是戲中女主角並飾演修杰楷妻子的主持人六月，還有強勢回歸的主持人納豆和主持人曾子余，四人走訪各界明星們的指定踩點地標。
在節目中，熱愛品酒的六月特別為修杰楷準備威士忌來搭配美食，不料修杰楷竟直接邀約六月乾杯，讓六月差點招架不住。修杰楷還公開爆料，他拍攝《親愛壞蛋》才第1天收工，六月就主動約他喝酒，結果他喝到凌晨3點還走不掉只好落跑，沒想到六月隔天竟然繼續約他。
六月急忙解釋：「當初因為沒有修杰楷電話還是透過靜雯邀約的，但後來她受不了，直接把修杰楷的電話給我，還說：『你們可以自已聯絡嗎？不要再找我了，我很忙』。」逗得現場哈哈大笑。