快訊／南韓女實況主「來台遭性騷」！首曝真實心聲：台灣人很體貼

我是廣告 請繼續往下閱讀
至於這次在直播遭騷擾的事件，ohsevely也坦言，自己沒有主動要求調查，但也十分感謝警方努力處理，但她不會對嫌疑人提出告訴或其他的法律行動，「同時為了防止不會再出現類似情況，警方也會很努力」，最後ohsevely也透露，自己目前因為確診，所以不會接受任何採訪。
🟡直播主ohsevely完整聲明：
大家好，我是在韓國AfreecaTV平臺直播的個人主播 ohsevely。
前幾天我在台灣旅游時經歷了比較不愉快的事情，通過這次事情在媒體上傳出去了不少報道以及視頻，還收到了不少記者和警方的INSTAGRAM訊息。
我已經聽說嫌疑人被台灣警方已抓捕。
當時我也感到非常驚慌，但沒有想到我自己沒有要求的情況下這麼主動調查並找到了嫌疑人。
已經跟台灣警方聯系並傳達了我的意思，決定不會有其他申訴處罰只警告處理。同時為了防止不會再出現類似情況，警方也會很努力。
我去台灣旅游已經第三次了，台灣也是個人喜歡並有著美好回憶的一個地方。
對於為了我操心的台灣國民們感到非常感謝，我自己也得到了安慰。
旅游過程中我得到了不少本地人的幫助。個人認為台灣國民們非常體貼，而且讓我感覺到了台灣是一個非常安全的地方。
至於現在的我沒有任何問題，因此大家也不用太擔心我了。由於我患了COVID-19在停播休息，因此對於採訪以及媒體傳播我表示拒絕。對於擔心我的信息沒能夠回信，請在此諒解。謝謝。