「勾惡」爆料確診人數被送辦！批上位者說謊 檢調不起訴理由曝光
知名YouTuber「勾惡」（本名陳昱偉）在前年新冠肺炎疫情間，在限時動態先行公布確診人數為333例，但當天確診數應為490例，事後被依散播不實訊息罪送辦。士林地檢署偵辦後，認為經過「校正回歸」後，當天確診人數為533人，多於490人，因此主觀上勾惡沒有散播不實訊息，給予不起訴處分。
記者孫唯容／綜合報導
「勾惡」在2021年5月17日於IG限時發布動態，內容寫上老闆告訴他「記者說確診數字是490」，不過隨後到了11點多，老闆又告訴他，收到朋友訊息說是333例，而當天下午2時指揮中心所公布的數字為333，該則限動也表示「你們這些上位者再說謊阿，歡迎分享幫高調」。
後續「勾惡」被依依散播不實訊息送辦，士林地檢署事後調查，5月17日當天公布的確診人數是333人，但同年月22日起連續4天經過「校正回歸」，最後確診人數更正為533人，因此「勾惡」分享確診人數490例，介於校正回歸的範圍內，對他處分不起訴。
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