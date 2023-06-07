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BKPP撩妹「粉絲心跳飆200」！Billkin下跪戴戒指　PP肌膚親密接觸

▲Billkin（左）、PP Krit在台灣見面會和粉絲親密互動。（圖／Applewood Taiwan提供）
▲Billkin（左）、PP Krit在台灣見面會和粉絲親密互動。（圖／Applewood Taiwan提供）

記者羅凌筠/綜合報導

由Billkin與PP Krit組成的泰國超人氣CP組合BKPP首度來台，日前舉辦《BILLKIN & PP KRIT Asia Fan Meeting 2023 in TAIPEI》，Billkin與PP Krit展現撩妹功力考驗粉絲心臟強度，Billkin單膝下跪欲套牢粉絲心，PP Krit單指撩妹讓粉絲心跳直逼200，展現超強魅力！最後兩人看到粉絲們精心製作的應援影片，當場感動落淚互相擁抱，跪謝粉絲支持互道再見。

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見面會的最高潮環節，莫過於抽選幸運粉絲上台並分成BK組與PP組之後，由兩人分別「誘惑」對方的組員，組員必須戴著血氧機測心跳，加總心跳數值較高的一隊則為輸家，Billkin出奇招直接單膝下跪拿戒指為粉絲套上，雖然看得台下粉絲尖叫連連，但被撩的粉絲反應依舊冷靜，Billkin見狀竟淘氣地把戒指套在PP Krit手上，讓全場尖叫聲浪幾乎快掀破台北國際會議中心的屋頂，不過最後PP Krit光憑單指觸碰粉絲，就讓對方的心跳數值飆上「197」，成為致勝關鍵。

在隨後的訪談過程中，Billkin與PP Krit提到抵台第1天就吃到了台灣企鵝們（粉絲名稱）的應援食物，好動的Billkin還逗趣地玩著升降椅子上上下下，PP Krit也不時在旁捉弄著Billkin。當被問到誰最會賴床、誰最愛生悶氣等「親密問題」，兩人很自然地鬥嘴互鬧對方，最後更笑稱要調監視器畫面當作證據，展現出他們把撒糖當呼吸般自然的撩人魅力。

▲Billkin（左）、PP Krit獻唱歌曲展現迷人嗓音。（圖／Applewood Taiwan提供）
▲Billkin（左）、PP Krit獻唱歌曲展現迷人嗓音。（圖／Applewood Taiwan提供）
23歲的Billkin與24歲的PP Krit在2020年主演的泰國劇集《以你的心詮釋我的愛》走紅全亞洲，兩人的CP組合被粉絲暱稱為「BKPP」，演而優則歌的他們更登上日本Summer Sonic音樂節演出。而在台灣見面會一開場，兩人就先獻唱泰劇《以你的心詮釋我的愛》第二季的歌曲〈Safe Zone〉，這也是他們第一次在海外演唱此首歌曲，立即High翻全場。

中場也有各自獨唱的環節，先由PP Krit獻唱社群洗腦神曲〈Fire boy〉、〈Hesitate〉，緊接著Billkin也帶來〈I like myself when I’m with you〉、〈Mr.Everything〉兩曲展現歌唱功力，稍後兩人合唱〈Falling in love again〉、〈When you say nothinhg at all〉。此外，BILLKIN & PP KRIT Asia Fan Meeting 2023合輯歌單已數位發行。

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