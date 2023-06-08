高市府顧問助理住處遭潑漆！警方晚間逮1嫌送辦

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高雄市政府警察局左營分局晚間召開記者會指出，警方經調閱監視器畫面，鎖定42歲段男涉案，發現他先在某商場購買油漆，騎乘自行車前往潑漆後，再騎乘自行車從容離開。
警方獲報後與高市刑警大隊共組專案小組，案經循線擴大調閱監視器畫面，並運用科技偵查技術偵辦，鎖定段嫌身分，報請橋頭地檢署檢察官指揮偵辦，晚間7時許將段男查緝到案，將依刑法毀損、恐嚇罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，也將再追查有無其他共犯。
左營分局重申對於暴力零容忍。不論是6月5日議員李雨庭服務處遭車輛倒車衝撞，或是今天市府顧問助理住處遭潑漆，警方有決心、有信心、更有能力在最短時間內偵破。
全案起於高雄左營區新庄仔路545巷有民眾住家遭潑漆，警方到場了解受害許男聽到屋外有聲響前往查看，結果發現門口和4輛機車皆遭潑紅色油漆，現場無人受傷，也未遺留油漆桶或其他物品。
蘇致榮表示，許男也是自己辦公室的助理，交友十分單純，出身公務員家庭，沒有債務糾紛，但從上月起協助處理一德夜市搬遷事宜，懷疑是有人挾怨報復導致這起暴力事件。
蘇致榮去年繼承衣缽挑戰高雄市議員失利，選後持續做選民服務，上月起辦公室許姓助理受資產公司委託，協助處理一德夜市搬遷事宜。但過程引發部分人士不滿，懷疑許男住家因此才被噴漆、威脅。（編輯：郭諭儒）1120607