NBA冠軍賽／熱火、金塊「慢中求勝」　G3台灣運彩依舊看好金塊

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子乃花認為，即使金塊G2擁有18比5的快攻轉換得分優勢，但在速度打快會消耗Nikola Jokic體力以及熱火隨時會運用洛夫的四分衛長傳來抵銷你打快下，金塊教練提出的"打更快"想法基本很難實現，事實上第二戰雙方每48分鐘進攻回和數平均為86.9，而例行賽此數據最慢的騎士也有95.7，就能了解教練團的思維，有他執行上的難度，本場球在節奏上雙方更可能要往"越來越膠著"去走。
G2最終總分為219，剛好跨越216.5盤分門檻開大，上半場部分則是開出小分，但這是在熱火外線命中率49%，加上金塊板凳三人上半場命中率百分百才能打出的分數，當時的裁判札爾巴在本季季後賽執法平均得分為227.2、另一裁判高博更高達246.8，前者很愛吹體毛犯規、後者喜歡在加罰時給犯規，是大分的"天作之合"。可以說熱火第四節獲得大量的罰球機會才勉強將分數推上大分，在本場比賽裁判更換以及無法再期待雙方綠葉的命中率如此完美下，比分更可能要往下去走。
雙方本場比賽前有兩天休兵，但要經過西岸至東岸的遠距離移動，Nikola Jokic第二戰獨拿40分以上輸球，對於體力面將有一定影響，且目前金塊在進攻上透露出對於熱火區域聯防，加上全場突然壓迫的恐懼，G2最後一擊金塊不叫暫停的關鍵，就是金塊教練深怕暫停後打半場組織反而完全找不到機會，熱火現在在防守上已經不刻意包夾Nikola Jokic，把重心放在了不讓Murray輕鬆持球、不讓高登有空切機會、不讓波特有連續外線空擋等思維上，金塊的進攻是慢慢被上銬的，到最後即使追近比分也都要靠神仙球得分，本場比賽相信金塊仍會面臨半場進攻的停滯與艱難。
當然，熱火本身進攻面可能也無法場場強勢，金塊在第一場外線漏空擋但對手投不進，到第二場一樣漏人被制裁後，擁有身體素質優勢的金塊應可在第三場做好更多的外線干擾，加上熱火難以改變球隊切入速度不夠、禁區威脅不大的問題，本場比賽雙方應該不太可能持續高效，小分應該是本場投注首選，子乃花推薦215.5的小分過盤。📌台灣運彩網路投注點此
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