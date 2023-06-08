NBA／太陽為何要裁掉Chris Paul？合約細節和聯盟規定促使這發生

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Paul在2021年夏天與太陽續簽了一份4年1.2億美元合約，其中2023-24賽季的薪資於6月29日前僅有1580萬美元是受保障的部分。ESPN之前在節目中有提到，太陽隊可以將這筆薪水延長5年支付，每年只需要負擔316萬美元。
如果他們用這種方式解除他的合約，Paul將沒有豁免權的問題，他將直接成為一名不受限制的自由球員，可以和除了太陽（一段期間內不可重簽）之外的任何球隊簽約。在今年相對沒有大魚的自由市場上，下滑許多、但仍有經驗扮演重要老將角色的他，預計還是會吸引很多季後賽球隊的關注。
放棄Paul對於太陽來說是個賭注，他們將會得到更多補強的空間，但也可能白白失去他。球團願意這樣做，最主要還是因為根據新的勞資協議，NBA將會實行第二層的薪資上限（second tax apron）的規則，超過稅線1750萬美元的球隊，不能在自由市場使用中產合約。而裁掉他會比較容易保持在那之下。
根據Bleacher Report記者Chris Haynes報導，這位12屆全明星的球員，計劃再打幾個賽季才退休，並且想渴望幫助新東家爭奪總冠軍。今年他在西區次輪第2戰拉傷左腹股溝後，提前結束了賽季。