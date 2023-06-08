小琉球口袋秘境！浮潛「8隻綠蠵龜」浪漫共游 加碼月光海美景
夏季玩水的季節又來了！其中小琉球的浮潛頗具盛名，由於小琉球海域為綠蠵龜得棲息地，不少旅客專程為了牠們而來，對此，從事海上水上活動工作7年的浮潛教練阿凱，也首推「美人洞」、「花瓶岩」2個浮潛地點，屬於島上海龜出沒最密集的區域，幸運時還能一次與8隻海龜共遊藍海。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據「啾開心浮潛」阿凱教練指出，小琉球海洋生態有豐富的海龜、珊瑚礁，其中海龜有高達99％為綠蠵龜品種，不過幸運的話也能看到脖子粗、頭較大的赤蠵龜，以及體型小的玳瑁龜。建議挑選浮潛行程時，可以安排整體時程較長的方案，不僅能夠更好的體驗小琉球的海中美景，還有機會拍到與海龜浪漫共游的畫面。
不過目前台灣能看到的5種海龜（含綠蠵龜），屬於一級保育類動物，根據《野生動物保育法》規定，若追逐、觸碰、驚擾到海龜，最高可重罰30萬罰金。小凱教練也提醒旅客免緊張，只要當海龜往自己方向靠近時，將雙手放在救生圈上，沒有主動伸手觸碰的畫面，就可以避免吃上罰單。
此外，旅客到海中欣賞美景時，不要擦防曬、化妝品，別把不屬於海裡的東西帶進去！尤其可愛的海龜近視約600度，會吃水母的牠們，容易不小心將塑膠垃圾誤食，因此近年來有許多死亡的海龜體內，都可以發現塑膠垃圾，當到海邊遊玩、潛水時，不妨隨手帶走看見了垃圾，舉手之勞保護大海生生不息。
而小琉球海域中，除了海龜外還有大片的珊瑚礁，有小丑魚、雀鯛、豬齒魚、五彩斑斕的鸚哥魚生活在內。小凱教練也特別呼籲，鸚哥魚能幫忙吃掉珊瑚礁表層的藻類，避免大面積覆蓋後導致珊瑚礁白化，是保育海洋的一級功臣。由於珊瑚礁越多海洋生態越豐富，若是在海產店見到鸚哥魚，可千萬別吃下肚，從日常生活中的小細節也能盡一份力保育海洋生態。
最後除了海洋世界的美景外，記者也推薦必衝小琉球的「落日亭」賞景，不僅早上可以看日出、日落，更是觀賞夜景的口袋秘境，當夜晚的潔白月光映射幽暗大海，海面上會出現城市難得一見的月光海美景，也別忘了抬頭看星光閃耀，把小琉球海底美景、夢幻夜景，一趟旅行盡收回憶中！