NBA總冠軍賽／Jokic爆砍32分21板超級大三元　金塊109:94戰勝熱火

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開賽後，熱火進攻Jokic這一個點，而且前兩回合都得分，Bruce Brown則對Gabe Vincent在三分線外犯規，金塊看起來並沒有改正他們上一場的錯誤，不過靠著Jokic和Murray雙人組，首節打完雙方戰成24:24平手。
第一節金塊三分球5投0中，第二節Brown才投進團隊本場第一顆外線，不過熱火的區域聯防又給客隊造成很大的麻煩，角色球員沒有太多發揮，Michael Porter Jr.和Kentavious Caldwell-Pope合計只得到2分，靠著Jokic和Murray聯手拿到34分，暫時以53:48領先。
易籃再戰後，金塊兩次好機會的空檔都未能把握，但仍打出6:0攻勢、領先來到11分，逼迫熱火喊出暫停。這一節熱火命中率下滑不少，基本上靠Butler一人苦撐，Jokic單節6投5中，帶領球隊以82:68領先。
末節，金塊板凳殺出Christian Braun，他連續切入打進，還完成1次精彩的三分打，讓球隊領先到全場最大的21分，球隊擴大領先優勢，雖然熱火後續發起猛烈反撲，但落後的分數太多，仍讓對手拿下比賽勝利。
這場比賽Jokic得到32分21籃板，還傳出10次助攻，數據讓人難以置信。Murray攻下34分10助攻10籃板，Braun板凳出發攻下15分。熱火方面Butler攻下28分，Adebayo得到22分17籃板。
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