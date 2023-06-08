NBA／重磅！Chris Paul恐被太陽裁掉　總價36.7億的合約還有2年

NBA總冠軍賽／Jokic爆砍32分21板超級大三元　金塊109:94戰勝熱火

▲金塊明星中鋒Nikola Jokic帶球上籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲金塊明星中鋒Nikola Jokic帶球上籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA總冠軍賽今（8）日進行丹佛金塊和邁阿密熱火第3戰的交手，在球隊明星中鋒Nikola Jokic攻下32分21籃板10助攻「大三元」數據的帶領下，金塊此役在客場以109:94取勝，系列賽2:1領先。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲NBA總冠軍賽今（8）日進行丹佛金塊和邁阿密熱火第3戰的交手，在球隊明星中鋒Nikola Jokic攻下32分21籃板10助攻「大三元」數據的帶領下，金塊在客場以109:94取勝，系列賽2:1領先。（圖／NOWnews製表）
▲NBA總冠軍賽今（8）日進行丹佛金塊和邁阿密熱火第3戰的交手，在球隊明星中鋒Nikola Jokic攻下32分21籃板10助攻「大三元」數據的帶領下，金塊在客場以109:94取勝，系列賽2:1領先。（圖／NOWnews製表）
在上一場比賽進入末節時領先8分，最終卻遭到逆轉，金塊帶著平手局面來到客場，今天要拿下關鍵一戰，全隊要打出最好的攻防表現，才能在邁阿密拿回主場優勢。

開賽後，熱火進攻Jokic這一個點，而且前兩回合都得分，Bruce Brown則對Gabe Vincent在三分線外犯規，金塊看起來並沒有改正他們上一場的錯誤，不過靠著Jokic和Murray雙人組，首節打完雙方戰成24:24平手。

第一節金塊三分球5投0中，第二節Brown才投進團隊本場第一顆外線，不過熱火的區域聯防又給客隊造成很大的麻煩，角色球員沒有太多發揮，Michael Porter Jr.和Kentavious Caldwell-Pope合計只得到2分，靠著Jokic和Murray聯手拿到34分，暫時以53:48領先。

易籃再戰後，金塊兩次好機會的空檔都未能把握，但仍打出6:0攻勢、領先來到11分，逼迫熱火喊出暫停。這一節熱火命中率下滑不少，基本上靠Butler一人苦撐，Jokic單節6投5中，帶領球隊以82:68領先。

末節，金塊板凳殺出Christian Braun，他連續切入打進，還完成1次精彩的三分打，讓球隊領先到全場最大的21分，球隊擴大領先優勢，雖然熱火後續發起猛烈反撲，但落後的分數太多，仍讓對手拿下比賽勝利。

這場比賽Jokic得到32分21籃板，還傳出10次助攻，數據讓人難以置信。Murray攻下34分10助攻10籃板，Braun板凳出發攻下15分。熱火方面Butler攻下28分，Adebayo得到22分17籃板。

更多「NBA季後賽開打」相關新聞。

NBA總冠軍賽分析／金塊想揮出致命的上鉤拳　就得先格擋熱火進攻

NBA總冠軍賽／被Butler全場盯防限制　Murray：要在G3打出侵略性

NBA總冠軍賽／金塊該如何修正防守問題？主帥強調必須「多溝通」

NBA總冠軍賽／Jokic寫30分20籃板10助攻史詩數據　聯盟史上第一人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀