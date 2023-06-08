Apple Watch可LINE Pay！實測超方便：免翻包找手機「伸手秒結」

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LINE Pay智慧手錶支付功能支援watchOS 7.0以上及Wear OS 3.0以上版本，先將手機內的LINE Pay App更新至2.4.0以上版本，Apple Watch的用戶就可以直接在手錶中下載LINE Pay App，或進入iPhone的Watch App中找到LINE Pay進行安裝，進行配對並輸入LINE Pay密碼後，設定完成就可以開始在Apple Watch上使用LINE Pay。
Wear OS的用戶可以在手機的Google Play搜尋LINE Pay，找到 LINE Pay App頁面並點擊「可在更多裝置上使用」選單後，點選「安裝」，即可將LINE Pay App下載至 Wear OS 3.0以上的智慧手錶，再依系統指示完成輸入密碼等動作即可。
如果手錶沒有支援獨立的行動網路，手錶還是無法離開手機單獨使用，但至少不用東翻西找的尋找手機結帳，另外，手錶錶面較小，輸入密碼可能會有誤觸的困擾，使用上可能需要稍微注意一下。同步加碼一個更快速的功能設定，可以到iPhone內的Apple Watch選擇Dock，把LINE Pay拖曳到為喜好項目內，接著Dock排列勾選為「喜好項目」，設定完成後，只需要按Apple Watch 數位錶冠下方的實體按鍵就會快速找到LINE Pay，結帳更方便。