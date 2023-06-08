限3天開喝！全家「拿鐵、酷繽沙」買1送1 大瓶綠茶15元整箱搬
全家本週「康康五」活動出爐，明（9）日起至11日止，周末五六日連續三天，大杯棉被拿鐵、酷繽沙通通買1送1，還有700ML的大瓶日式綠茶，原價30元買1送1，單瓶只要15元開喝，也能20瓶整箱購入（售價300元），同檔期還有舒味思萊姆口味氣泡水、POLS脆皮雪糕等5商品通通買1送1。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家6月9日起至11日，限時3天推出週末買1送1小確幸，包含兩款水果酷繽沙「萄跑星球GO酷繽沙」及「蕉個芒果YO酷繽沙」買1送1，還有大杯棉被拿鐵、全家自有品牌旨味日式綠、舒味思萊姆口味氣泡水、POLS脆皮雪糕（香濃芒果、特濃香草牛奶）買1送1，其中日式綠茶平均單瓶15元，是入手囤貨的好時機！
此外，全家世界啤酒節開跑，即日起至6月27日前，門市舖購買指定啤酒3件即享79折優惠；還可用9元優惠價加購超Chill開醺啤酒杯。APP即日起至6月13「世界啤酒輪盤抽抽樂」活動開跑，10款指定啤酒優惠券天天抽，最低只要25元； 更有會員專屬集章活動，6月27前購買單罐指定啤酒可集1章，滿指定章數可換購優惠券與眾多啤酒品牌好禮。
同時，本週末（11日）也是星巴克「夏日數位體驗」優惠卷最後兌換日，所以想爽領「買一送一」、「第二杯半價」的消費者，別忘了明（9）日為最後抽獎日，提早先抽優惠卷，週末才能把握最後機會爽喝半價星巴克！