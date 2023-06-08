3萬元房貸補貼42萬人申請 首批通過審核最快下月撥款
行政院今（8）日召開記者會，報告疫後特別預算推動情形，其中內政部營建署所辦理「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」，已於本月初開放線上申請，根據統計截至昨日為止，已達42萬人申請，相關單位目前正加速審查作業，第一批通過審核的民眾，預計可於7月上旬收到支持金3萬元撥款。
記者陳威叡／台北報導
內政部指出，3萬元房貸補貼從本月初開放線上申請，自開辦滿100小時已超過35萬人完成申請，截至昨日止已達42萬人辦理，目前正加速審查作業，第一批通過審核的民眾預計可於7月上旬核撥，申請人可於原先申請網站查詢是否符合資格或審核進度，如符合資格可在網站下載核定函，支持金3萬元會撥款至2月28日約定繳納貸款本息帳戶，並註記「行政院發」，政府用行動力減輕生活負擔，也符合疫後特別預算推動的政策目標。
內政部也提醒，首先本專案須由借款人提出申請，而非由房屋所有權人提出；第二請申請人務必填今年2月28日貸款中的金融機構名稱；最後則是本專案借款人所辦理貸款必須是購置住宅貸款，如果是修繕住宅貸款、消費性貸款、周轉金等等，均非專案適用對象。如果申請人填寫資料正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金。
內政部呼籲民眾，在申請時務必填寫正確的金融機構，避免金融機構查不到申請人有貸款紀錄，如申請後發現錯誤，如屬必填事項可向營建署提出更正，於填妥「資料更正切結書」後，以郵寄或傳真至營建署辦理協助修改，若民眾有相關問題，也歡迎撥打諮詢專線（02）2162-1239。