2歲童誤食巴克球！腸扭轉穿孔壞死 家中「魔王級」玩具還有這些
小朋友超夯的磁力玩具「巴克球」又出事了！新北一名2歲男童誤食7顆巴克球，3顆在小腸、4顆在大腸，互相吸引連成1線，造成腸扭轉阻塞，吸力強到導致腸穿孔、腸壁壞死，幸好術後恢復狀況良好。靖娟兒童安全文教基金會提醒，除了巴克球，容易被兒童誤食的熱門玩具還有水晶寶寶、彈珠、史萊姆與指尖陀螺。
記者徐銘穗/綜合報導
去年也曾有名男童連吐3天，每天狂吐5到6次，就醫打針止吐也沒用，後來照了X光片才發現，小弟弟肚子裡面竟然有至少10顆磁力很強的巴克球，造成腸道破好幾個洞。靖娟兒童安全文教基金會指出，誤食事故最容易發生在6個月至4歲的嬰幼童身上，其中6個月到1歲半嬰幼兒是因口腔期，什麼東西都往嘴裡放，而1歲半到4歲的幼童則是因頑皮及好奇心驅使。
靖娟兒童安全文教基金會曾列出5大容易被幼童誤食的玩具，包含彈珠、水晶寶寶、史萊姆、巴克球（磁力玩具）與指尖陀螺；此外，家中常見被誤食的6大物品，則包括鈕扣電池、銅板硬幣、螺絲、磁鐵、膠帶與藥袋。
「容易誤食物品要所在櫥櫃放放高處！」靖娟兒童安全文教基金會提醒，家長除要定期檢查家中物品零件尺寸沒有連結鬆脫，當孩子玩玩具時，也要再度檢查是否有小零件脫落及損壞情形，最重要的是不要提供磁力玩具給幼兒，「包含玩具套組的磁鐵零件」。
萬一孩子誤食物品怎麼辦？靖娟兒童安全文教基金會疾呼，五不、一動作，不催吐、不進食、不徒手挖取、不酸鹼中和、不任意使用急救措施，直接將孩子送至急診就醫。