整理成師1／疫情關出斷捨離風潮　「整理師」成疫後大熱門

整理成師2／整理收納市場148億起跳　斜槓接案、收納公司搶大餅

▲整理收納公司搶食整理市場大餅，提供從課程、認證到媒合的一條龍服務。（圖／記者康仲誠攝，2023.04.28）
▲整理收納公司搶食整理市場大餅，提供從課程、認證到媒合的一條龍服務。（圖／記者康仲誠攝，2023.04.28）

記者李詠平／專題報導

搜尋整理師三個字，跳出的到府收納服務，從公司到個人接案一應俱全外，底下廣告也不乏「培訓」、「證照」，可見整理收納服務已經不再是小眾需求，不過才在5年前，整理還被認為是居家清潔的範疇之一。早期整理師主要以個人作為品牌，自主接案開拓市場，隨著市場被炒熱，接案收入也成為討論話題，外傳整理師接案的月收入能上看10萬，連Youtuber末羊子都曾製作影片保證「月入10萬絕對有可能」，不過要符合三個要件，分別是積極、有穩定案源加上高時薪。

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但這收入真的是整理師常態嗎？其實目前市場上整理師的時薪從400元到2000元不等，常見的價格為每小時400元至800元，平均整理時數為6到8小時，也就是日薪約為5000元。從2018年開始獨立接案的整理師小慈分享，自己最高曾有將近7萬的月收入，但她強調「非常累」；經營個人品牌起家的整理師Blair說最高紀錄一個月有15天上班日，推估當月入帳超過8萬元，但Blair解釋整理也有分淡旺季，就算自己全盛時期單靠到府整理的年收入最高也只有45萬「換算下來平均一個月3萬5，也大概是一個上班族的薪水」，其它收入則是靠擔任講師而來。單打獨鬥地開發市場能涵蓋的服務有限，因為到府整理服務不只服務本身，整理師訓練、認證制度到仲介平台都是產業背後商機，業界因此出現集訓練課程、認證制度到媒合接案的一條龍形式的整理收納服務公司。

▲Youtuber末羊子和整理師Blair共同創立整理收納公司《Re Life》（圖／翻攝Re Life官網）
▲Youtuber末羊子和整理師Blair共同創立整理收納公司《Re Life》。（圖／翻攝Re Life官網）
住家物品超量成商機 　整理收納用萬元省千萬換房金？

走進《居家整聊室》位於南京東路的高樓層辦公室，視線可直接望向小巨蛋，不過隨著業務不斷上升，創辦人鄭博元透露辦公室即將搬到信義區，雖然租金支出增加10幾萬，但目標是整合員工在同一層樓。居家整聊室從2017年底大舉搶進市場後，營收幾乎年年翻倍成長，2022年營收達4000萬，今年營收上看一億，已經是業界最大的整理收納公司。

行銷組長黃恩頡說明公司創立主要想解決都市人物品增加，但又無力整理的痛點，「整理收納的服務可以幫客戶用萬元，解決他原本要花上千萬換大房子才可以解決的困擾」黃恩頡分析目前服務的客戶輪廓，主要以都會地區且有小孩的家庭為主「尤其以小朋友從幼稚園到高中的家庭居多」，購買者光是女性就佔了9成，年紀大多介於35到45歲。

除了整理需求，對收納有興趣或想成為整理師的人，也在市場另一端等待入場，居家整聊室設計兩階段的課程加上最後的認證機制，學員結訓後可以參與公司內的排班，自由接案。不過有趣的是，黃恩頡透露一開始公司在課程和到府服務的營收占比為7：3，顯示課程商機比收納服務還大「但我們一直都知道如果要開發市場，其實要先去找消費者，所以我們很認真的去調配營收占比，到現在的1比1」，黃恩頡說明開拓市場需求的另一個目的是保障學員在結訓後，有足夠的案量。黃恩頡透露目前居家整聊室每月服務客戶量200戶，已經是業內案量最大的公司，業內整理師也粗估有7成曾接受過居家整聊室的收納課程。

另一個後起之秀，是從斷捨離主題打出名號的Youtuber末羊子和整理師Blair共同創立的《Re Life》，提供到府整理服務、整理師訓練課程、無痛搬家服務，目前業務占營收的比例分別是8：1：1，不過和居家整聊室不同的是，參加Re Life訓練課程的學員如果想接案還是需要自己尋找案源，共同創辦人Blair說明公司崇尚職人精神，所以到府服務的整理師都是聘請全職員工，避免服務品質良莠不齊。除了整理服務外，Re Life正積極開發「無痛搬家」市場，也就是從打包、搬運到安排收納、上架都由專人服務。「我覺得現在真的還是萌芽期！」Re Life共同創辦人Blair信心滿滿的分析整理產業現況，他期待未來整理收納設計或服務，能成為消費者在搬家、室內設計或裝潢時的必備選項。

雖然對消費者來說，整理收納服務還是嶄新概念，但從個人品牌到收納公司，已經積極搶食這塊以生活品質為號召的大餅，到底國內可見的市場有多大？居家整聊室行銷組長黃恩頡說光是六都中有0到14歲小朋友的家庭，就有約92萬戶，以人均消費額16000元來算，至少有148億的市場潛力。「其實不是市場的問題，是認知的問題。大家根本搞不清楚這是幹嘛，所以他不會想到要買這個。」黃恩頡點出現階段產業的關鍵還是在於「提高民眾對整理需求的認知」，她進一步解釋「可能大家會一直問說『整理師到底可以幫助我什麽？』、『整理收納可以做到什麽？』像這樣子的部分其實是這個服務目前最大的挑戰」。



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