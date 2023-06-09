整理成師2／整理收納市場148億起跳　斜槓接案、收納公司搶大餅

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住家物品超量成商機 整理收納用萬元省千萬換房金？
走進《居家整聊室》位於南京東路的高樓層辦公室，視線可直接望向小巨蛋，不過隨著業務不斷上升，創辦人鄭博元透露辦公室即將搬到信義區，雖然租金支出增加10幾萬，但目標是整合員工在同一層樓。居家整聊室從2017年底大舉搶進市場後，營收幾乎年年翻倍成長，2022年營收達4000萬，今年營收上看一億，已經是業界最大的整理收納公司。
行銷組長黃恩頡說明公司創立主要想解決都市人物品增加，但又無力整理的痛點，「整理收納的服務可以幫客戶用萬元，解決他原本要花上千萬換大房子才可以解決的困擾」黃恩頡分析目前服務的客戶輪廓，主要以都會地區且有小孩的家庭為主「尤其以小朋友從幼稚園到高中的家庭居多」，購買者光是女性就佔了9成，年紀大多介於35到45歲。
除了整理需求，對收納有興趣或想成為整理師的人，也在市場另一端等待入場，居家整聊室設計兩階段的課程加上最後的認證機制，學員結訓後可以參與公司內的排班，自由接案。不過有趣的是，黃恩頡透露一開始公司在課程和到府服務的營收占比為7：3，顯示課程商機比收納服務還大「但我們一直都知道如果要開發市場，其實要先去找消費者，所以我們很認真的去調配營收占比，到現在的1比1」，黃恩頡說明開拓市場需求的另一個目的是保障學員在結訓後，有足夠的案量。黃恩頡透露目前居家整聊室每月服務客戶量200戶，已經是業內案量最大的公司，業內整理師也粗估有7成曾接受過居家整聊室的收納課程。
另一個後起之秀，是從斷捨離主題打出名號的Youtuber末羊子和整理師Blair共同創立的《Re Life》，提供到府整理服務、整理師訓練課程、無痛搬家服務，目前業務占營收的比例分別是8：1：1，不過和居家整聊室不同的是，參加Re Life訓練課程的學員如果想接案還是需要自己尋找案源，共同創辦人Blair說明公司崇尚職人精神，所以到府服務的整理師都是聘請全職員工，避免服務品質良莠不齊。除了整理服務外，Re Life正積極開發「無痛搬家」市場，也就是從打包、搬運到安排收納、上架都由專人服務。「我覺得現在真的還是萌芽期！」Re Life共同創辦人Blair信心滿滿的分析整理產業現況，他期待未來整理收納設計或服務，能成為消費者在搬家、室內設計或裝潢時的必備選項。
雖然對消費者來說，整理收納服務還是嶄新概念，但從個人品牌到收納公司，已經積極搶食這塊以生活品質為號召的大餅，到底國內可見的市場有多大？居家整聊室行銷組長黃恩頡說光是六都中有0到14歲小朋友的家庭，就有約92萬戶，以人均消費額16000元來算，至少有148億的市場潛力。「其實不是市場的問題，是認知的問題。大家根本搞不清楚這是幹嘛，所以他不會想到要買這個。」黃恩頡點出現階段產業的關鍵還是在於「提高民眾對整理需求的認知」，她進一步解釋「可能大家會一直問說『整理師到底可以幫助我什麽？』、『整理收納可以做到什麽？』像這樣子的部分其實是這個服務目前最大的挑戰」。