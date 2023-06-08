618購物節開打！全家9元爽吃霜淇淋 超商領包裹送「大杯美式」
電商年中最矚目盛事「618購物節」活動開跑，各大超商推出限時優惠，全家即起至6月10日前，及6月19日至6月22日前到全家完成包裹取件，可獲得全家霜淇淋特價9元優惠券；還有萊爾富串連蝦皮購物，6月18、19、25日在蝦皮跨境選擇萊爾富空運取件享0元免運，並且在蝦皮跨境消費的民眾，7月1日起至7日到萊爾富取件，每日限量送1萬份的大熱美式咖啡乙杯兌換券。
記者鍾怡婷/綜合報導
迎接618購物節，全家推出取件優惠活動，凡於6月7日至6月10日，已及6月19日至22日前，到全家超商完成包裹取件，即可獲得Fami!ce全家霜淇淋特價9元優惠券（數量有限，單筆交易最多贈5張），霜淇淋新口味「嗨嗨蘇打」原價49元，取件只要9元立刻開吃。
除此之外，即日起至6月27前，於全家APP「全+1商城」消費滿888元即可兌換68元全家購物金，累計滿1388元再換100元，最高拿168元購物金（每會員限換1次）；並且6月起每周一至周日購買新上架指定品項9折，6月15日至19日，限時5日享全館0元免運，會員絕對要把握！
萊爾富則是攜手蝦皮購物推出優惠，於指定日6月18、19日、25日在蝦皮跨境選擇萊爾富空運取件享0元免運獨家活動；此外，蝦皮跨境消費的民眾，只要取件超商選擇萊爾富，並於7月1日至7日前到萊爾富取件，萊爾富就請喝免費咖啡，每日限量1萬份的大熱美式咖啡乙杯兌換券，送完為止。
並且萊爾富門市6月16日至18日一連三天，還有特濃咖啡同品項加1元多1杯活動，相當於5.1折的優惠，特濃美式原價55元、特濃拿鐵原價65元，搭配自帶杯折扣，最低單杯23元即可買到單杯特濃美式咖啡。