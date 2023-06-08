NBA／Chris  Paul無冕卻偉大！永遠的控衛教科書：原本能聯手Kobe

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初生之犢不畏虎！「蜂王」降臨風靡全球
Chris Paul進入NBA彷彿無痛接軌，新秀年16.1分、7.8助攻、2.2抄截等都是新秀最佳，季末被評選為年度最佳新秀，在紐奧良的6個賽季，Chris Paul一肩扛下黃蜂隊的控衛角色，扎實的基本功和流暢的節奏控制，讓他躍升為聯盟頂級球星，和選秀當年高自己一個順位的Deron Williams競爭，也是球迷們熱議的話題，不過2011年卻出現重大轉捩點。
由於球隊長年戰績不理想，2011年Chris Paul要求黃蜂將自己交易，否則就會投入自由市場，於是黃蜂決定拉攏火箭、湖人進行三方交易，而Chris Paul將會前往湖人，與Kobe Bryant聯手，想不到這樁涉及多人異動的重磅交易，在談妥45分鐘後，遭到時任NBA總裁David Stern以「籃球原因」否決，成為NBA史上一大謎團。
保羅船長摸不到的西區決賽？「空拋之城」終成絕響
與湖人交易破局後，Chris Paul輾轉被交易到洛城另一支球隊「快艇」，搭配2009年狀元Blake Griffin與體能勁爆的DeAndre Jordan，快艇幾乎場場上演精彩的「alley-oop」，暴力卻美感十足的球風不僅讓球迷看得血脈噴張，多半負責傳導球的Chris Paul也有了「船長」稱號，洛杉磯快艇也成為西區不可忽視的力量，但在Chris Paul的世界中，現實與理想往往有所落差。
2012至2017賽季，Chris Paul與快艇年年闖進季後賽，不過Chris Paul第一年遭馬刺橫掃止步第二輪，次年淘汰還不夠成熟的勇士，但又在第二輪滑鐵盧，2014～15賽季更是經典，Chris Paul一記神奇拋射，首輪先粉碎馬刺的衛冕夢，但第二輪，卻在系列賽3:1，再贏一場就進入西決的情況下，快艇連輸3場，無奈看著火箭逆勢升空，在快艇最後2年，Chris Paul和球隊皆在首輪敗北，「摸不到西決地板」也成為Chris Paul當時累計的生涯中，最大的遺憾。
摸到西決地板卻敵不過傷病！聯手大鬍子打造「魔球火箭」
2017年7月，快艇把保羅交易到火箭，與James Harden組成明星後場，Chris Paul加入後迅速融入Michael D'Antoni給予火箭的體系和打法，除了出色的控球能力、組織進攻、快速突破以外，還加強了三分球投射能力，不將進攻投資在中距離，以大量三分球和早攻換取得分機會的「魔球打法」，火箭取得例行賽聯盟第一的戰績。
而這次，Chris Paul的火箭終於在前兩輪扳倒灰狼和爵士，進入西決接受勇士挑戰，然而後續的故事球迷都相當了解，火箭與勇士前面戰成2 : 2平手，第五戰天王山之戰，讀秒階段火箭領先，Chris Paul的切入卻拉傷右腳「膕旁肌」，雖然最終火箭拿下 3: 2 領先，但Chris Paul後兩戰無法上場，只能在板凳無奈看著勇士步步進逼拿下系列賽，轉播鏡頭當時也拍到他憤怒捶椅子的畫面，讓許多球迷感到心酸。
不斷打破爛約質疑！單核帶隊進季後賽 鳳凰城沒他不行
Chris Paul在火箭第2年無法複製前一賽季表現，季末球隊也分崩離析，2019年7月，火箭隊將Chris Paul交易至百廢待舉的雷霆，和Russell Westbrook告別的雷霆被視為一隻重建球隊，Chris Paul也被外界認為是來陪伴年輕球員成長的角色，想不到Chris Paul卻帶領球隊以第5種子殺進季後賽，首輪還和前東家火箭鏖戰7場才敗下陣來。
2020年11月，雷霆將Chris Paul較易到急需穩定後場指揮官的太陽，不過超過35歲的年紀和身上的頂薪合約，讓外界不斷發出，「Chris Paul還行嗎？」、「把他找來值得嗎？」的聲浪，但Chris Paul仍用表現證明自己，雖然場均得分下滑，但助攻數仍維持高檔，讓Deandre Ayton效率最大化、給予Devin Booker最舒適的得分空間，並闖入生涯首次冠軍賽，不過最終仍以2-4敗給公鹿，無緣首冠。
今年已經高齡38歲的Chris Paul，上賽季在太陽隊場均得到職業生涯新低的13.9分、8.9次助攻和4.3個籃板，但球隊連續第3個賽季闖進西區次輪，Chris Paul之前與球隊簽下的4年1.2 億美元（約36.79億台幣）合約，還有2年才到期，未來是否有球隊想延攬，抑或是Chris Paul對自己的生涯規劃為何？相信會是球迷們值得關注的焦點。
Chris Paul生涯場均18.0分、9.4助攻、4.5籃板、2.0抄截、2.3失誤、投籃命中率47.1%、三分命中率37.0%、罰球命中率87.2%。