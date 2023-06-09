整理成師3／走進你我的私密空間　整理師也得陪客人理心事

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卸下專訪時的白襯衫和高跟鞋，小慈走進客戶家的工作服是圍裙、紗網護腰，必備的腰間工作包、一捲白膠帶（做記號用），連板凳都得自備「我們常會爬高、調整動線或搬重的東西，腰可能會受傷」，除了護腰外，護腕、護膝、壓力襪等護具，都凸顯整理師常見的職業傷害。記者現場觀察，整理師整理過程中需要頻繁地上下板凳，搬重物以及擦拭灰塵，體力耗損程度不小。另外客戶住家環境的不確定因素也常引發皮膚問題「上禮拜進了一個環境不好的案場，然後我就長了唇皰疹」，小慈說最看過誇張的場景是「只要一動雜物，就會有小強爬出來」，也發生過客戶家中沒開冷氣，因而打掃到一半中暑的慘況。
不過對整理師來說，走進委託人最私密的空間，加上整天的密切相處，無形的職業傷害是面對來自委託人的負面情緒「有些人覺得整理好像就是吹吹冷氣、折折衣服，沒有，不是這樣子，我覺得那個身心的耗損是更多的」，同為人母的小慈印象最深刻的經驗，來自一個忙碌又心力交瘁的媽媽「我在她回頭的那一剎那，接收到她深感無力的眼神，當下她所有的無力感全部都灌進我的身體」小慈苦笑地說自己的解決方式除了不能接太多案之外，自己更要踩穩立場，並畫出跟委託人的情緒界線。
一次至少派兩名整理師到案主家的《居家診聊室》，旗下的整理師姿虹認為，工作時同儕的交流能大幅度緩解整理師接收到的情緒，也有效減少自己精神內耗。姿虹舉例自己曾遇過乾淨的囤積症案主，東西多到幾乎沒有走道，物品高度也堆到跟人一樣高，她回憶整理的過程其實自己心裡充滿疑惑「客人只希望我們幫他把物品做分類、整齊放好，會告訴我們這區都擺哪個牌子的保養品，那一區擺的都是零食，這樣子他就非常滿意了，可是我會想，你這樣真的覺得OK嗎？很納悶你真的開心嗎？」姿虹從一開始不理解客戶的想法，過一陣子才找出跳脫自身情緒的思維「後來我才體會到我不是他，只有他自己才知道這是他要的，也不要把他的人生課題套在自己身上」。
受訪的整理師一致認為快、狠、準的整理收納技巧只是整理師的基本能力，加強溝通、觀察力和諮商技巧才能精準找出客戶的潛在需求，整理師更分析可能客戶很表層的問題是「我衣服好多好亂哦」，更深層的卻是「我需要靠買衣服來填補我沒有自信的那一塊」。
《Re Life》共同創辦人Blair感性地分享自己也是成為整理師才遇見許多自己不能理解的狀況，為此她開始研究心理書籍，甚至報名心理諮商，開啟自我療癒之路，也更有效地引導客戶找出心中的「亂源」。Blair以現代人最常見的物品超量舉例「整理是透過物品梳理過去，你做的每一個選擇都是造成你今天空間混亂的原因，所以唯有根源破除了，你家才不會反覆的一直凌亂」。