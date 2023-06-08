全家拿鐵買1送1來了！7-11今起咖啡「買5送2」　拿鐵、美式都能搭

猴痘襲4歲男童！「都會發燒加出疹」　醫教1重點分辨猴痘和水痘

▲疾病管制署於昨（7）晚緊急公布，台灣出現兒童猴痘（Mpox）感染個案，是就讀幼兒園的新竹4歲男童，遭同住家人傳染。（圖／翻攝自世衛官網）
▲疾病管制署於昨（7）晚緊急公布，台灣出現兒童猴痘（Mpox）感染個案，是就讀幼兒園的新竹4歲男童，遭同住家人傳染。（圖／翻攝自世衛官網）

記者徐銘穗/綜合報導

疾病管制署於昨（7）晚緊急公布，台灣出現兒童猴痘（Mpox）感染個案！病患是就讀幼兒園的新竹4歲男童，遭同住家人傳染，也是首例家庭群聚。兒童感染科權威擔憂，認為病童就讀幼兒園可能埋下一波感染風險。醫師公開3大觀察重點，發燒、淋巴結腫大與皮膚疹子，進一步說明水痘與猴痘病徵的差異。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大兒童醫院感染科主治醫師黃立民接受媒體訪問時表示，猴痘的環境傳染力沒有那麼強，雖然不必擔心會有太大規模的疫情，但擔心的是猴痘透過床單、生活用品及飛沫都可能傳染。幼兒喜歡抱抱親親、流口水等，衛生習慣較難控制，特別幼兒很容易透過玩具互相傳染，最糟的情況可能造成一波零星感染。

▲幼兒喜歡抱抱親親，衛生習慣較難控制，也容易透過玩具互相傳染。（圖／取自Pexels）
▲幼兒喜歡抱抱親親，衛生習慣較難控制，也容易透過玩具互相傳染。（圖／取自Pexels）
身為一名6歲孩童的爸爸、耳鼻喉科醫師張益豪指出，猴痘症狀有發燒、頭痛、疲倦、喉嚨痛、肌肉痛等，但這些症狀流感、新冠都會有，因此猴痘的觀察重點就是「發燒加淋巴結腫大或皮膚疹子」3警訊。

張益豪說明，臨床上流感、新冠較少引起淋巴結腫大，因此若孩童有「脖子淋巴結腫大、鼠蹊部位或者腋下有淋巴結腫大」，就要提高對猴痘的警覺性。他也建議，爸媽幫小孩洗澡時，「脖子、鼠蹊部位或者腋下都摸一摸，看看有沒有大於1公分的淋巴結」。

▲典型猴痘的疹子有斑疹、丘疹、水泡與膿疱階段變化，會「同進同退，不會多時期表現」。（圖／張益豪提供）
▲典型猴痘的疹子有斑疹、丘疹、水泡與膿疱階段變化，會「同進同退，不會多時期表現」。（圖／張益豪提供）
至於皮膚疹子部分，張益豪說看到兒童皮膚出疹子或水痘，常見有水痘、玫瑰疹、腸病毒、川崎氏症。張益豪也分享，水痘和猴痘的外觀差異，「典型猴痘的疹子有斑疹、丘疹、水泡與膿疱階段變化，會『同進同退，不會多時期表現』」，而且嚴重者可能有多達數千顆以上的疹子。

張益豪說，水痘也可能會發燒或淋巴結腫大，但皮膚的表現很有特色，「外觀很像水珠停在皮膚上的感覺」，皮膚上同時出現丘疹、水泡、膿泡、痂塊等不同階段、多樣性的皮疹和水泡變化，是水痘的特性。

更多猴痘相關資訊可至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打國內免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

首例兒童猴痘！4歲男童遭家人傳染　發病後未去幼兒園

中市13青壯男性感染猴痘　主傳染途徑來自高風險性行為

猴痘本土數創新高！單週一次增18例　花蓮驚爆首例、北部9例最多

猴痘再增17例「北部佔大宗」　本土個案累計破百例

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀