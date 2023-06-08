猴痘襲4歲男童！「都會發燒加出疹」　醫教1重點分辨猴痘和水痘

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身為一名6歲孩童的爸爸、耳鼻喉科醫師張益豪指出，猴痘症狀有發燒、頭痛、疲倦、喉嚨痛、肌肉痛等，但這些症狀流感、新冠都會有，因此猴痘的觀察重點就是「發燒加淋巴結腫大或皮膚疹子」3警訊。
張益豪說明，臨床上流感、新冠較少引起淋巴結腫大，因此若孩童有「脖子淋巴結腫大、鼠蹊部位或者腋下有淋巴結腫大」，就要提高對猴痘的警覺性。他也建議，爸媽幫小孩洗澡時，「脖子、鼠蹊部位或者腋下都摸一摸，看看有沒有大於1公分的淋巴結」。
至於皮膚疹子部分，張益豪說看到兒童皮膚出疹子或水痘，常見有水痘、玫瑰疹、腸病毒、川崎氏症。張益豪也分享，水痘和猴痘的外觀差異，「典型猴痘的疹子有斑疹、丘疹、水泡與膿疱階段變化，會『同進同退，不會多時期表現』」，而且嚴重者可能有多達數千顆以上的疹子。
張益豪說，水痘也可能會發燒或淋巴結腫大，但皮膚的表現很有特色，「外觀很像水珠停在皮膚上的感覺」，皮膚上同時出現丘疹、水泡、膿泡、痂塊等不同階段、多樣性的皮疹和水泡變化，是水痘的特性。
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