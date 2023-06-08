市川猿之助父母在家中身亡！他涉加工輕生罪 檢方爆「最新疑點」
47歲日本歌舞伎演員市川猿之助（本名：喜熨斗孝彥）5月18日上午和父母被發現在家輕生，75歲母親當場身亡，76歲父親送醫後不治，市川猿之助經洗胃已獲救，在經過解剖後，發現雙親死於精神藥物中毒，市川猿之助恐涉及加工輕生罪，今（8）日事件爆出最新進度。
記者賴禹妡/綜合報導
根據日媒《週刊文春》報導，市川猿之助在6月初原本要以日本刑法第202條幫助輕生罪被逮捕調查，但卻被東京檢察廳質疑父母吃下的安眠藥劑量不足以導致身亡，因此需要進行更詳細的驗屍鑑定，才能證據確鑿將市川猿之助定罪。
回顧整起事件，市川猿之助18日在家中試圖輕生，被趕到現場的經紀人獲救，但市川猿之助的母親被發現當場身亡，父親送醫後不治，市川猿之助涉及幫助輕生罪，家中也被搜出市川猿之助寫下的多封遺書，但市川猿之助在事件爆發後說詞前後反覆，讓日本警方及檢方調查困難。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995