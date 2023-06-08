「日本台灣選哲之友會」籌備處揭牌！柯文哲感謝僑胞支持

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他說，自己常說如果要走得快，一個人走；要走得遠，要一群人走，所以他非常感謝有熱心的支持者成立台灣選哲之友會的東京籌備處，他也希望從這個基地開始，不只日本，也在全世界各地開展後援會。
日本台灣選哲之友會執行長謝明珠表示，台日關係愈來愈好，台灣也有很多人在日本就學、生活、工作，這些人心繫台灣，對台灣的繁榮、未來、和平等等都非常關注，今天集結這些對台灣非常關注的朋友一起希望台灣有個更好的未來、有更美好正確的選擇。
她說，今天是日本台灣柯文哲後援會的開始，之後到處選哲之友會都將開花，請大家拭目以待。
日本台灣選哲之友會籌備處會長林良育表示，相信大家在柯文哲擔任市長時期，留下深刻的印象，不論是做事的果決，或是建立SOP（標準作業程序），他相信有柯文哲的領導，台灣能更進一步發展。雖然兩岸關係緊張，但他相信柯文哲當上總統後，定能妥善處理兩岸問題，也請大家相信2024年選哲，一定能為台灣開啟新的道路。
今天有10多名僑胞到場慶祝日本台灣選哲之友會籌備處成立，其中一位嫁到日本26年的台僑女士表示，自己是柯文哲的「鐵粉」，看到台灣藍綠常鬥來鬥去，很期待能政權輪替，由柯文哲執政，讓台灣變得更好。（編輯：郭中翰）1120608