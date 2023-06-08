李奇嶽跨界成立日本國際交流協會　將首辦電腦化華語文能力測驗

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外交部亞東太平洋司總領事陳忠正致詞時表示，自己在日本任職期間，非常感謝在座各位對華語教育的貢獻，特別在此代表外交部謝謝大家。期待日本的華語教育能夠在日本國際交流協會推動下更加發揚光大，也很榮幸能夠受邀出席這次簽約儀式。
國家華語測驗推動工作委員會執行長陳柏熹表示，台灣華語教育在日本推動的歷史雖然相當久，也與不少合作夥伴一起推廣，但都是以紙筆測驗為主，這次與日本國際交流協會合作推動首次的電腦化測驗意義非凡，希望能夠落實台灣華語電腦化測驗在日本的推動，也會全力協助華語教育繼續在日本紮根。
李奇嶽表示，協會去年籌備成立，感謝僑界在座各位的支持，簽約只是開始，非常感謝華測會給予非常多照顧，感謝各地台灣代表處的幫助。
李奇嶽說，近年來日本大量海外觀光客到訪，中文服務人才緊缺，學習中文在日本形成一股熱潮，加上未來台積電日本廠的啟用，會需要大量會中文的日籍工作幹部，所以協會將好好地推動華語教育在日本的推廣。
他指出，目前日本的華語測驗還停留在紙筆考試階段，但是東南亞很多國家都全面實施電腦化測驗了，日本應該迎頭趕上，甚至要做得更好，電腦化測驗及測及評能夠系統化管理，也符合數位化潮流，更能避免紙本考試台日郵寄往返的風險，以及提升時效性，給予日本考生更好的服務，未來會與華測會以及師大華語教學中心保持密切合作將電腦化華語文能力測驗辦好。