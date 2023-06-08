美魔女談詩玲練舞滿身傷！腳破皮血沾滿襪 忍痛得筋膜炎痛哭
美魔女談詩玲推出新專輯《返來啦咱的愛》，日前拍攝新歌〈啵啵跳〉MV，化身美少女戰士，與舞群狂跳50遍熱舞，引發筋膜炎，讓她躺床兩天痛哭。而專輯同名新歌〈返來啦咱的愛〉，與老搭檔「芒果王子」楊哲對唱，楊哲笑說有不少粉絲誤會與談詩玲是夫妻檔。
記者吳雨婕/綜合報導
提到新歌〈啵啵跳〉舞曲，談詩玲表示總共上了10堂課，第一堂課就卡關，「繁複的手勢，讓我傻眼，只好每天在家苦練，光是練習複雜的手勢，肩頸就被拉傷劇痛，手指還抽筋，與舞群跳到腳趾都破皮，鮮血沾滿襪子，忍著痛硬撐繼續跳，還導致筋膜炎，痛到在床上大哭。」談詩玲透露，原本打算放棄了，MV由舞群跳即可，但個性不服輸的她，決定挑戰到底，拍MV為求效果大跳50遍，拍完後鐵腿躺床兩天才回神，但對於挑戰初體驗，很開心完成初級挑戰，很期待下次的新的挑戰。
與芒果王子楊哲對唱的新歌〈返來啦咱的愛〉，談詩玲表示：「從進公司的第一張專輯就跟楊哲有合作，每張專輯都有我們倆的對唱曲，被粉絲封號『歌唱情侶』。」談詩玲讚賞的說，「楊哲歌聲細膩是個暖男，我的個性剛好相反，比較陽剛，我們是剛柔的組合，11月我與楊哲還有廖婉君更會一起到新加坡演出，楊哲笑說有不少粉絲都誤會我們是夫妻檔，我每次都要解釋啦！」提到兩人相處，談詩玲提到，楊哲是個粗心男，「我們倆正準備營造對唱氣氛時，彼此對望，他忽然打了個大噴嚏，口水還沾到我的臉上，讓我當場哭笑不得，我們就狂笑場。」
提到近況，談詩玲分享繼續耕耘自家的幸福花園，近4年已養了7隻貓咪，樂當貓奴，她直言這是甜蜜的牽絆，有牠們在，會捨不得出遠門，假日只敢跟老公到台北近郊的飯店度假，就是希望利用空檔，開車回家餵食照顧，再趕回飯店繼續度假。