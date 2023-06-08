潘儀君「受黃健瑋折磨」：每天都累 周旋4男點名他拍床戲
潘儀君、黃健瑋、王傳一今（8）日出席律政影集《八尺門的辯護人》記者會，潘儀君挑戰周旋4男的「肉食慾女」一角，笑說：「跟健瑋拍戲只有一個累字，每天收工都好累好累，他的演出深不可測，我還沒消化完，他又想一套演法，每天好像在被考試，折磨下來能不累嗎？不是跟每個演員都可以有這樣表演上的交流，整個過程雖然累但收穫良多。」
記者羅凌筠/台北報導
潘儀君扮演政壇腹黑的法務部長，和飾演檢查官的王傳一、飾演立法院黨團總召的黃健瑋、飾演遠洋漁業公司負責人的楊烈，都有多場令人印象深刻的精彩對手戲，可說是為達理想周旋於多男之間。潘儀君表示這也是她挑戰的原因：「這角色很清楚知道自己的目標，必須不擇手段權謀計策，表面上看起來她會利用女性的手段，但內心其實比男人更男人，是我過往角色裡從沒見過的。」
潘儀君透露與導演唐福睿曾錯失1次合作機會，之所以點頭接演是受劇本誘惑，「原本沒打算那時候拍戲，我只有打2劑疫苗，對疫情很焦慮，因為掉頭髮很嚴重，我也不會再打疫苗了，後來問過劇組防疫措施，就冒著染疫的風險試試看吧，因為故事真的吸引人，可以跟導演合作應該挺好的。」
潘儀君戲裡和李銘順是舊情人的關係，劇本設定沒有太多感情戲，惹得潘儀君頻頻向一旁的導演唐福睿喊話：「第2季可以安排我跟李銘順演床戲嗎？」笑翻眾人。而王傳一透露，潘儀君是「岳母的偶像」，氣得潘儀君搶走麥克風，不准他再說話了，王傳一笑說：「儀君姊在我眼中不怒而威，上戲的氣場那叫一個強大，尊敬的心油然而生，導演是每個Take至少要拍3遍的人，可是跟儀君姊拍特別順。」